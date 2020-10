Danica Patrick est de retour en tant que fan des Chicago Bears après avoir fréquenté le quart-arrière des Green Bay Packers, Aaron Rodgers, pendant deux ans. Dimanche, les Bears ont affronté les Colts d’Indianapolis, et l’ancienne star de NASCAR s’est rendue sur son histoire Instagram pour montrer aux fans qu’elle regardait le match tout en travaillant. Les Bears ont perdu contre les Colts 19-11, leur première défaite de l’année.

«Et c’est un atelier sur la compréhension des émotions», a posté Patrick sur son histoire Instagram alors que les Chicago Bears jouaient en arrière-plan via le New York Post. Patrick, qui est né dans le Wisconsin mais a grandi dans l’Illinois, a été élevé en tant que fan de Bears. Lorsque Patrick a confirmé pour la première fois qu’elle sortait avec Rodgers, elle a révélé qu’elle était maintenant une fan des Packers. “Maintenant, je vais probablement encourager toute l’équipe”, a-t-elle déclaré en parlant des Packers de Green Bay. «Supprimez le mot« probablement ». Maintenant, je vais encourager toute l’équipe. ” Pendant leur temps ensemble, Patrick soutenait Rodgers en assistant aux entraînements et aux matchs. Elle s’est même rendue à San Francisco pour voir les Packers affronter les 49ers de San Francisco lors du match pour le titre NFC en janvier.

Patrick a récemment révélé que la croissance était la raison pour laquelle elle et Rodgers se sont séparés. Et quand elle est apparue sur The Rachel Hollis Show de Quibi, la femme de 38 ans a envoyé un message à son futur petit ami. «Le prochain gars a du pain sur la planche parce que mon intuition, mes normes, mes limites, mes désirs et mes besoins sont hors de propos», dit-elle. «Parce que j’ai appris à me connaître tellement plus. Donc ça va être tellement plus étroit et précis. Et je pense que c’est le défi d’une relation.

Quant à Rodgers, a révélé qu’il était dans un “meilleur espace pour la tête” après la rupture. “J’ai juste un amour nouveau et accru de la vie”, a déclaré Rodgers sur le Pat McAfee Show. «Et j’ai pris des décisions, des changements et des habitudes qui m’ont mis dans un bien meilleur espace de tête et il y a juste beaucoup de choses qui se sont réunies dans ma vie au cours des derniers mois qui ont vraiment été agréables et m’ont rappelé, étant donné moi perspective, sur la vie et dans le football pour voir les choses à travers la lentille la plus positive possible. Et c’est pourquoi je m’amuse tellement et cela commence par l’amour. Et puis, entourez-vous de gens que vous aimez vraiment. ”