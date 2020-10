Daniel Craig a publié une déclaration sur la “tristesse” de la perte de son compatriote acteur de James Bond, Sean Connery, samedi, peu de temps après l’annonce de la nouvelle. Selon la BBC, Connery est décédé dans la nuit à son domicile à Nassau, aux Bahamas. Craig n’a partagé que quelques phrases pleurant Connery, souhaitant bonne chance à sa famille et reconnaissant toute une vie de travail influent.

“C’est avec une telle tristesse que j’ai appris le décès de l’un des vrais grands du cinéma”, a déclaré Craig dans un communiqué publié par le compte Twitter officiel de James Bond. “On se souviendra de Sir Sean Connery comme de Bond et bien plus encore. Il a défini une époque et un style. L’esprit et le charme qu’il dépeint à l’écran se mesurent en mégawatts; il a contribué à créer le blockbuster moderne. Il continuera d’influencer les acteurs et les cinéastes pour les années à venir. “

On se souviendra de Sir Sean Connery comme de Bond et bien plus encore. Il a défini une époque et un style. L’esprit et le charme qu’il dépeignait à l’écran pouvaient être mesurés en mégawatts; il a aidé à créer le blockbuster moderne. – James Bond (@ 007) 31 octobre 2020

«Mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Où qu’il soit, j’espère qu’il y a un terrain de golf», a conclu Craig.

Les détails sur le décès de Connery sont encore minces, mais son fils Jason Connery a déclaré à la BBC qu’il “avait beaucoup de membres de sa famille qui pourraient être aux Bahamas autour de lui”. Il a poursuivi: “Nous travaillons tous à comprendre cet événement énorme car il ne s’est produit que si récemment, même si mon père est malade depuis un certain temps. Un triste jour pour tous ceux qui ont connu et aimé mon père et une triste perte pour tout le monde. le monde qui a apprécié le merveilleux cadeau qu’il avait en tant qu’acteur. “

Connery a été le premier acteur à incarner James Bond – alias l’agent 007 – dans le film, en 1962. Il a joué dans les cinq premiers films de James Bond, puis a repris le rôle deux fois plus tard. Comme le souligne Craig, son travail sur ces thrillers d’espionnage a sans doute conduit à la création du film à succès tel que nous le connaissons, et des décennies plus tard, de nouveaux acteurs comme Craig essaient toujours d’imiter sa performance.

Alors que le manteau de Bond passait à différents acteurs, Connery a continué à définir les tendances à travers ses rôles au cinéma dans les années qui ont suivi. Il a joué dans Highlander, The Untouchables et The Hunt for Red October et est apparu dans le troisième film d’Indiana Jones. Il a continué à jouer dans la première décennie du 21e siècle, avec des films comme The League of Extraordinary Gentlemen.

Connery a déclaré au Hollywood Reporter que ce dernier rôle – et l’échec commercial du film lui-même – l’avait convaincu de se retirer complètement de l’industrie du divertissement. Il a dit qu’après cela, il avait simplement dit aux agents de casting qu’il «s’amusait trop à la retraite». L’acteur avait 90 ans lorsqu’il est décédé.