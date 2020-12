B

L’organisme de bienfaisance pour blessures dues à la pluie Headway a qualifié de «dangereux et irresponsable» la condamnation et la rhétorique «d’abandon» de la fraternité de boxe après la défaite de Daniel Dubois face à Joe Joyce.

Dubois était bien dans le match et, il est apparu par la suite, en tête sur les cartes de pointage de deux juges lorsqu’il est tombé à genou au 10e tour et a pris le compte complet de 10 de l’arbitre après avoir reçu un autre coup cinglant à son œil gauche gravement enflé.

Cela a conduit de nombreux anciens boxeurs et experts à critiquer le joueur de 23 ans lors de son plus grand test professionnel à ce jour, bien qu’il soit apparu par la suite que Dubois – qui a été transporté à l’hôpital juste après le combat – avait subi une orbitale cassée. lésions osseuses et nerveuses pouvant encore nécessiter une intervention chirurgicale, selon l’avis du spécialiste.

“C’est le genre de chose que nous voyons tout le temps, cette (discussion de) bravoure pour les boxeurs qui parviennent à défier un compte de huit et continuent malgré le fait qu’ils sont clairement commotions et pourtant ils sont autorisés à continuer à boxer et à continuer à prendre. punition à la tête et au cerveau », a-t-il déclaré à l’agence de presse PA.

«Dans tout autre sport, il y aurait un tollé chaque fois que quelqu’un est autorisé à continuer avec une commotion cérébrale et pourtant, en boxe, ils sont félicités pour l’avoir fait.

“Dans cette situation, le week-end, vous avez d’anciens boxeurs critiquant Dubois pour avoir pris le genou alors qu’il avait une orbite fracturée, le concept étant que vous devez être courageux, vous devez être un héros, vous je dois me battre jusqu’au bout.

“Quel genre de message envoie-t-on aux gens sur la nature des lésions cérébrales? C’est dangereux, c’est irresponsable.”