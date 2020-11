ré

aniel Dubois et Joe Joyce verrouillent enfin les cornes dans un combat de poids lourd britannique très attendu ce week-end.

Cette confrontation a été retardée à plusieurs reprises en raison de la pandémie de coronavirus, les dates de juillet et octobre étant toutes deux mises de côté.

Cependant, le combat est enfin prêt à se dérouler, avec «Dynamite» Dubois défendant ses titres des poids lourds britanniques, du Commonwealth et WBC Silver alors que la paire concoure également pour la ceinture européenne vacante.

Cela pourrait être l’examen le plus difficile de la carrière invaincue de 23 ans à ce jour et une chance pour lui de franchir le prochain grand pas dans l’échelle des poids lourds, avec 14 de ses 15 combats professionnels précédents se terminant par des victoires à élimination directe brutales.

Une seule fois Dubois a été emmené au-delà de cinq tours – lors de sa victoire aux points contre le compagnon Kevin Johnson en 2018.

Un amateur décoré qui a précédemment remporté l’or du Commonwealth et d’Europe en plus de l’argent olympique – à Rio 2016 – et le bronze du Championnat du monde, Joyce est devenu professionnel à l’âge de 31 ans et a depuis accumulé 11 victoires en autant de combats, avec 10 KO de son posséder.

Peut-il être l’homme qui perturbera l’ascension de Dubois vers la célébrité?

Dubois vs Joyce Fight Card / Undercard dans son intégralité

Daniel Dubois contre Joe JoyceJack Catterall contre Abderrazak HouyaHamzah Sheeraz contre Guido Nicolas PittoJack Massey contre Mohammad Ali Bayat FaridLouie Lynn contre Paul HoltDavid Adeleye contre Danny WhittakerJoshua Frankham contre MJ HallMitchell Barton contre Matt Gordon

Dubois vs Joyce date, heure de début, lieu et promenades sur le ring

Dubois vs Joyce doit avoir lieu le samedi 28 novembre 2020.

La carte aura lieu dans l’emblématique Church House du centre de Londres, à côté de l’abbaye de Westminster. Il n’y aura pas de fans présents en raison des directives du gouvernement concernant le coronavirus.

Les promenades en anneau pour l’événement principal sont attendues vers 22 heures GMT.

Comment regarder Dubois vs Joyce

Chaîne de télévision: Dubois vs Joyce n’est pas diffusée à la carte, mais peut être visionnée en direct sur BT Sport 1 et BT Sport Ultimate. La couverture télévisée de la carte commence à 19h30.

Diffusion en direct: les abonnés BT Sport peuvent également regarder le combat via le site Web ou l’application BT Sport.

Prédiction de combat Dubois vs Joyce

Ceci est présenté comme l’examen le plus difficile de Dubois et le plus grand combat des poids lourds britanniques à avoir lieu depuis des années.

Cependant, ce ne serait pas du tout une surprise de voir l’étoile montante faire une véritable déclaration avec un autre de ses KO emphatiques qui envoie un avertissement supplémentaire aux échelons supérieurs de la division des poids lourds.

Dubois à gagner par KO dans la première moitié du concours, potentiellement dès les trois ou quatre premiers tours.

Cotes des paris Dubois vs Joyce (sous réserve de modifications)

Dubois gagne: 1 / 3Joyce gagne: 100/30 Tirage: 29 / 1Dubois par KO / TKO ou DQ: 8/13Dubois par décision: 11 / 2Joyce par KO / TKO ou DQ: 11/2Joyce par décision: 17/2

Cotes via l’échange Betfair. Cliquez ici pour en savoir plus.

Nous pouvons gagner une commission sur certains des liens de cet article, mais nous ne permettons jamais que cela influence notre contenu. Ces revenus aident à financer le journalisme dans The Evening Standard.