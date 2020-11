Le duo londonien montera enfin sur le ring à Church House à Westminster après de multiples retards dans un combat qui a captivé l’imagination des fans de boxe à travers le pays.

Dubois cherchera à poursuivre son ascension apparemment inexorable vers la célébrité des poids lourds dans ce qui est présenté comme l’examen le plus difficile de sa jeune carrière à ce jour.

Le joueur de 23 ans a remporté ses 15 compétitions professionnelles à ce jour, dont 14 KO – beaucoup d’entre eux sont aptes pour la bobine des temps forts.

Mais l’adversaire de ce soir Joyce est un militant expérimenté et un opérateur supérieur à tous ceux que Dubois a affrontés jusqu’à présent, après avoir remporté 11 victoires consécutives – dont 10 KO de son propre chef – depuis qu’il est devenu professionnel à l’âge de 31 ans après une carrière amateur scintillante qui comprenait un olympique. médaille d’argent en 2016 et or du Commonwealth et d’Europe.

Dubois défendra ses titres des poids lourds britanniques, du Commonwealth, WBC Silver et WBO International dans la capitale, tandis que la ceinture européenne vacante est également en jeu dans un combat qui survient quelques heures avant que les légendes de la boxe Mike Tyson et Roy Jones Jr se heurtent dans leur exposition. concours à Los Angeles.

Voici comment regarder l’action en direct ce soir….

Comment regarder Dubois vs Joyce

chaîne TV: Contrairement à Tyson vs Jones Jr, Dubois vs Joyce est NE PAS être diffusé à la carte.

Au lieu de cela, le combat sera diffusé en direct sur BT Sport 1 et BT Sport Ultimate, avec une couverture de la sous-carte à partir de 19h30 GMT.

Les promenades en anneau pour l’événement principal sont attendues vers 22 heures.

