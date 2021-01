Daniella Chávez vante sa silhouette en transparents! | Instagram

Le modèle et la célébrité des réseaux sociaux d’origine chilienne et étant aussi le seul lapin Play Boy d’origine chilienne précisément Daniella Chavez Il a laissé ses millions de fans amoureux de ses publications, mais avec une photo qu’il a publiée il y a longtemps dans laquelle il apparaît transparent Il a montré pourquoi il est la star de son pays avec le plus grand nombre de followers sur Instagram.

Depuis des années, Daniella Chávez est devenue une star au Chili, petit à petit elle est devenue une star sur les réseaux sociaux.

Malgré le fait qu’il existe des milliers de mannequins à travers le monde, seuls quelques-uns ont réussi à attirer l’attention du public, parmi lesquels la belle Chilienne, qui à ce jour compte plus de 13 millions 600 mille followers sur son compte Instagram officiel.

Daniella Chavez Elle a eu l’opportunité d’apparaître sur trois reprises de Play Boy, dont elle est très fière car il n’est pas demandé à n’importe quelle personnalité de faire partie de l’équipe de Bunny House.

La belle mannequin est née le 26 octobre 1985 à Rancagua, une commune chilienne, dès son plus jeune âge, elle savait qu’elle voulait être mannequin, mais en raison de sa taille qui n’atteignait pas le mètre soixante-dix, elle ne pouvait pas devenir mannequin de piste, quand elle avait 16 ans. âgée d’un an est devenue maman et s’est clairement consacrée à sa fille.

En grandissant, elle a commencé à prendre des photos d’elle-même et à les partager sur son compte Instagram, grâce auquel elle a commencé à avoir de plus en plus de followers, après Daniella Chavez est devenue mère d’une belle fille, elle a réalisé que les gens la suivaient et commentaient ses publications, elle a découvert que sa popularité commençait à grandir et elle a fini par en profiter.

Aujourd’hui, ses publications comptent plus de 200 mille coeurs rouges comme protagoniste de cette note, dans laquelle elle appréciait de porter de la lingerie transparente et en dentelle, elle était également accompagnée de gants.

Les filles se souviennent que si une autre fille répand une rumeur sur vous, elle veut être vous, si un garçon répand une rumeur sur vous, il est en colère, il ne peut pas vous avoir », a-t-il écrit sur sa photo.

Malheureusement Daniella Chavez Elle a dû subir certaines critiques de la part de certains internautes, elle affirme que dans ses photos Instagram l’image n’est qu’un personnage, elle a dû se défendre que certaines critiques car beaucoup de personnes qui l’ont critiquée sont justement des femmes.

Chávez a vécu pendant un an au Mexique où il a étudié le théâtre et aussi la direction, ayant l’opportunité de jouer et d’animer un programme, il pourra sûrement bientôt nous surprendre à nouveau en apparaissant à la télévision mexicaine.

Quel beau regard, amour “,” Quelle beauté qui apparaît quelle femme très précieuse “, ont partagé certains fans.

Malgré le fait que Daniella Chávez soit un peu réservée quant à sa vie personnelle, elle l’est davantage avec sa fille et son partenaire qui est le père de sa fille, néanmoins elle a commenté dans certaines interviews un peu sa vie de mère et l’équilibre qu’il entretient entre sa carrière et sa maison, pourtant il semble qu’il s’en soit très bien occupé depuis qu’il devient de plus en plus des adeptes qui admirent sa beauté.

En quatre ans, la belle chilienne a réussi à tripler le nombre de ses adeptes, car en 2017 la germosa Modèle chilien blonde n’avait que trois millions de fans sur son Instagram.

