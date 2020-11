La star sur-fille Danielle Busby est sortie de l’hôpital, environ une semaine après que son mari Adam Busby ait révélé qu’elle avait été transportée d’urgence aux urgences. Vendredi, le couple a partagé une photo du restaurant Pier 6 Seafood & Oyster House à San Leon, au Texas, où ils ont dîné avec un groupe d’amis. Les Busby se sont mariés en 2006 et sont parents de leur fille Blayke Louise, 9 ans et quintuplés de 5 ans Ava, Olivia, Hazel, Riley et Parker.

De retour le 15 novembre, Adam a partagé une photo effrayante de Danielle dans un hôpital. “C’est fou à quelle vitesse votre journée peut tourner … si vous le voulez, dites une prière pour [Danielle]», écrit-il.« Actuellement aux urgences en cours d’exécution des tests pour certaines sensations alarmantes dans ses bras et ses jambes. C’est arrivé assez rapidement aujourd’hui. “Au cours de la semaine dernière, Adam a partagé des photos avec Danielle à la maison, prouvant que son séjour à l’hôpital était heureusement court. Le lendemain de l’hospitalisation de sa femme, Adam a déclaré aux fans sur son histoire Instagram qu’ils étaient à la maison, mais «n’ont pas eu beaucoup de réponses» et ils avaient besoin de voir un spécialiste.

Jeudi, Adam a partagé une nouvelle photo avec Danielle dans sa boutique. “J’adore voir [Danielle] faire … ce qu’elle aime », a-t-il écrit dans la légende. Étant donné que le message n’incluait pas de mises à jour sur sa santé, les fans ont inondé la page de questions. Adam a dit à un fan qu’ils« attendaient toujours plus de résultats de test », rapporte InTouch Hebdomadaire.

Danielle et Adam étaient tout sourire sur la photo du restaurant vendredi. “Quel dîner incroyable à [Pier 6] avec mes personnes préférées », a écrit Danielle.« J’ai enfin eu la chance d’essayer [Pier 6] ce soir et cela n’a pas déçu. Si vous êtes dans la région de Houston, ajoutez-le à votre liste d’endroits à visiter », a ajouté Adam dans sa propre légende.

Bien que Danielle n’ait pas discuté de son hospitalisation sur sa propre page Instagram, elle a réfléchi à l’un des moments les plus effrayants de sa vie. Pour marquer la Journée mondiale de la prématurité, Danielle a partagé des photos de ses quintuplés juste après leur naissance et a décrit comment sa vie a changé depuis qu’elle est devenue mère.

«Il y a vraiment tellement d’émotions et de sentiments que j’ai lorsque je regarde toutes ces photos et que j’essaie d’en trouver une (bien 5) à publier», a écrit Danielle. “Je me souviens de chaque moment comme hier. Voir la vie naître avant qu’elle ne soit supposée être … est difficile. Ne pas savoir ce que nos jours allaient être et ne pas savoir à quel point trois mois dans le [newborn intensive care unit] changerait votre vie pour toujours. J’ai tellement d’admiration pour les médecins et les infirmières qui peuvent occuper un emploi à l’USIN. Vous savez qui vous êtes en moi et dans ma vie de filles et je loue TOUJOURS Dieu pour vous tous. “