La star d’OutDaughtered Danielle Busby cherche toujours des réponses après avoir été hospitalisée en novembre. La star de télé-réalité a lancé la nouvelle année en espérant obtenir “quelques réponses” découlant de l’IRM qu’elle a reçue pendant son séjour à l’hôpital.

Selon InTouch Weekly, Busby a été confrontée à des «sensations alarmantes dans ses bras et ses jambes» qui l’ont amenée à subir une série de tests pour en découvrir la cause. Busby a informé les fans de son état et de ce qui va suivre. Busby a eu une autre IRM le mardi 29 décembre et espérait que son équipe médicale trouverait la clé.

“Je ne comprendrai jamais ces robes ridicules. Quelle est la bonne façon de les porter / nouer”, a écrit Busby sur son post Instagram. “Toujours en voyage pour comprendre ce qui se passe avec moi. J’espère que je me rapprocherai de certaines réponses.”

Les problèmes de santé de Danielle Busby ont d’abord été partagés avec les fans par son mari Adam dans un post sur Instagram. “C’est fou à quelle vitesse votre journée peut tourner… si vous le voulez, dites une prière pour [Danielle Busby]», a écrit le mari avec le message. Il a confirmé plus tard qu’elle était rentrée chez elle pour se reposer et a remercié les fans pour leurs bons voeux.

Les tests médicaux et les visites chez le médecin se sont poursuivis pendant les vacances, Busby donnant plus de mises à jour aux fans à chaque étape. «Je prends un peu de« temps de relaxation »dans ma journée avant de me rendre à un autre rendez-vous chez le médecin», a-t-elle écrit le 23 novembre. «Beaucoup d’entre vous me l’ont demandé et… je me sens« mieux »mais pas bien.»

Elle a également partagé beaucoup d’optimisme inspirant malgré son manque de réponses. “Vous n’êtes pas coincé. Vous pouvez être débordé, fatigué, surmené, surexcité ou épuisé, mais vous n’êtes pas coincé”, a écrit Busby début décembre.

Cependant, toutes ses interactions avec les fans n’ont pas été agréables. Avec la pandémie de coronavirus qui fait rage tout au long de l’année, les Busby ont été critiqués au milieu des problèmes de santé pour avoir fait des voyages pour Thanksgiving et ailleurs.

“Pourquoi n’arrêtez-vous pas de voyager? Qu’est-ce qui ne va pas avec vous et votre famille élargie si vous n’arrivez pas à suivre les directives? Je suis dégoûté”, a écrit un fan sur l’un des messages de Thanksgiving de la famille. . “Vous avez voyagé plusieurs fois depuis que cela a commencé. Je suis absent.”

Adam Busby a répondu seul aux critiques, semblant manquer le point de quarantaine tout en notant que sa famille était en sécurité. «Nous suivons les directives pour voyager en toute sécurité. Il existe un moyen de voyager et de rester en sécurité», a-t-il écrit. “Nous ne faisons rien qui soit contraire à la loi. Si vous pensez que vous ne pouvez pas sortir de chez vous sans avoir une maladie grave, alors restez à la maison.”