Il y a douze mois, le Russe a perdu ses trois matches du tournoi à la ronde, le même sort d’avoir frappé Novak Djokovic à ses débuts avant de décrocher cinq titres lors de la finale de fin de saison.

Reste à voir si Medvedev pourra aspirer au titre dimanche après avoir connu un premier set brutal avant de remporter une victoire 6-3, 6-4.

Au Paris Masters de la semaine dernière, il avait fallu trois sets pour le joueur de 24 ans – un an de plus que son adversaire – cette fois, il n’avait besoin que d’une pause solitaire dans chaque set.

La première pause est survenue dans le sixième match du premier set alors que le deuxième service de Zverev, la plus grande faiblesse de son jeu percutant, a de nouveau capitulé. Cela a donné une avance de 4-2 à Medvedev et il a remporté le set trois matchs plus tard alors que son adversaire allemand le terminait par deux doubles fautes.

Ce fut une attaque brutale de l’arrière du court de la part des deux hommes, leurs rallyes pénibles les laissant essoufflés dans une compétition entre deux des leaders de la prochaine génération de tennis masculin.

en relation

Surveillés par leurs pairs Dominic Thiem et Andrey Rublev, espérant également revendiquer le titre de successeurs des trois grands du tennis, dans les tribunes par ailleurs vides, il est devenu de plus en plus clair que Medvedev était en tête.

Dans le deuxième set, son opportunité de pause est survenue dans le septième match, qu’il a converti lorsque Zverev frappait mollement le ballon dans le filet, après quoi Medvedev ne semblait jamais susceptible de perdre.

La tête de série n ° 4 a contribué à diluer la menace Zverev avec un service sous les aisselles dans le match suivant avec son adversaire profondément derrière la ligne de fond.

Sur ce service, Medvedev a déclaré: «Je ne voulais pas lui manquer de respect. J’allais pour le T, mais j’ai vu qu’il était à cinq mètres de la ligne de base, alors je suis juste allé pour ça. Je suis heureux que cela ait fonctionné.

À propos du concours plus large, il a ajouté: «L’intensité du match a été l’une des plus fortes de ma carrière.»