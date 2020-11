Et Medvedev est convaincu qu’il ne subira pas le même sort que les quatre derniers vainqueurs de la finale de fin de saison – Andy Murray, Grigor Dimitrov, Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas – qui ont tous eu du mal à atteindre le même niveau de tennis dans la suite. an.

“C’est un grand regain de confiance pour tous les Chelems à venir et tous les tournois”, a déclaré Medvedev. «J’espère que je pourrai continuer ainsi.

“Cela signifie beaucoup. [It] montre de quoi je suis capable quand je joue bien, quand je me sens bien mentalement, physiquement. Je sais de quoi je suis capable. J’ai juste besoin de le produire de plus en plus, et j’espère que plus de matches comme celui-ci.

L’événement de Londres – la 12e et dernière édition qui se tiendra dans la capitale avant de déménager à Turin l’année prochaine – s’est souvent révélé être un faux baromètre de l’évolution de l’ordre dans le tennis masculin.

Mais Nadal et Djokovic étaient tous deux arrivés frais, contrairement peut-être aux années précédentes, et tous deux ont été battus par de meilleurs joueurs dans leurs demi-finales respectives – Thiem dans le cas de Djokovic et Medvedev prouvant le vainqueur de l’Espagnol.

Dominic Thiem pense qu’il y a des temps passionnants à venir pour le tennis masculin

Thiem a admis que ce serait toujours une bataille de battre les trois grands avec Roger Federer attendu de retour de blessure la saison prochaine, mais il a toujours jeté son dévolu sur la place de n ° 1 mondial et renversant les forces dominantes à long terme du tennis.

«Cette année a été incroyable», a-t-il déclaré. «Je jouais très bien et j’ai eu des runs profonds dans de très nombreux grands tournois. C’est ce que je veux faire aussi l’année prochaine et, si je suis capable de le faire, je pense que j’aurai aussi des chances de grimper au classement.

«Mais tout est si proche. Rafa et Nole [Djokovic] sont encore là-haut, Roger revient l’année prochaine. Des mecs comme Dan et Sascha [Zverev], Stefano et aussi [Andrey] Rublev, il y a je pense six, sept gars qui se battront pour les premières places [in] les prochaines années.

«Nous avons prouvé que nous pouvons jouer avec les légendes, que nous pouvons aussi les battre, que nous pouvons aussi gagner les plus grands tournois. Je pense que les prochaines années, les trois grands joueront toujours pour chaque grand titre. Je pense que pour le tennis, des moments passionnants sont à venir.