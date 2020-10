Dans une interview pour le programme “De première main”, la chanteuse a déclaré que cet exemple espère le laisser à tous ses fans. «Je suis une femme indépendante et, si je suis un exemple, j’aimerais continuer à apprendre à donner l’exemple. On n’arrête jamais d’apprendre… mais il faut commencer par soi-même pour changer les autres ».

De la même manière, l’actrice a également souligné qu’elle ne se tairait pas si elles essayaient de restreindre sa libre expression. «Je respecte qui mérite le respect… Je suis un artiste qui a évolué dans une industrie très compliquée et aujourd’hui je réalise ce que je réalise grâce au fait que j’ai été très fidèle à ce que je veux, car je ne laisse personne, comme je n’ai pas l’air plus jolie, j’essaie de ne pas suivre des règles qui ne m’accompagnent pas ».

D’autre part, Danna Il a assuré que cette année, il avait essayé de changer sous de nombreux aspects et de se réinventer, et l’un de ces points a à voir avec ses réseaux sociaux, où en plus des éloges et du soutien de ses fans, il a également été sévèrement critiqué.

«Être artiste ne veut pas dire que vous êtes moins humain, au contraire, j’ai aussi pris ma détox des réseaux sociaux, dernièrement j’en ai aussi beaucoup besoin, donc il faut donner du temps à la vie et aux émotions car sans santé, sans santé mentalement, sans paix intérieure, on ne peut pas continuer », a-t-il conclu.