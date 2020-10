Danna Paola montre sa reconnaissance aux GQ Awards | .

Chanteuse et actrice mexicaine Danna Paola fièrement partagé le reconnaissance dans la catégorie «chanteur latino-américain de l’année» des GQ Awards sur son compte Instagram officiel.

La livraison du Prix ​​GQDanna Paola a été l’une des premières célébrités à remporter l’un de ces prix, elle a partagé deux photos dans une publication, mais pas avant que sa réaction et son apparition sur Twitter ne soient partagées, où elles sont immédiatement devenues une tendance.

La publication a été faite il y a environ 17 heures, dans ce court laps de temps, elle compte déjà près d’un million et demi de coeurs rouges et environ 3600 commentaires où ses fidèles la félicitent et font tout leur possible pour écrire ses compliments qui rehaussent encore sa beauté latine.

Hier a été une très belle journée … Merci @gqmexico pour cette belle reconnaissance en tant que chanteurs latino-américains de l’année avec les yeux dans le ciel et les pieds sur terre merci », écrit-il dans sa description.

En des occasions constantes, l’interprète de “Sodio” est devenu assez populaire et aussi une tendance dans les réseaux sociaux, surtout à partir du moment où elle annonce une nouvelle collaboration, un single qui est sur le point de sortir ou un projet à l’horizon, les internautes commencent immédiatement à commentez à quel point ils sont excités de voir Danna Paola en action.

Danna Paola Elle est l’une des chanteuses mexicaines avec le plus d’adeptes sur Instagram dans tout le Mexique, elle en compte environ 27800000 qui continuent de grandir au fil des jours, elle est aussi une célébrité qui travaille dans le show business depuis de nombreuses années depuis qu’elle a commencé très jeune et à ce jour continue de assez populaire.

Bien que ce ne soit pas tout le temps dans sa popularité, cela est dû à ses succès à la fois dans la musique et dans le théâtre, mais aussi dans certaines controverses dans lesquelles il a été impliqué, comme il y a quelques mois où il était accusé d’être celui qui a causé que la relation entre Sebastián Yatra, un chanteur colombien, et Tini Stoessel, une chanteuse argentine, doit prendre fin.

Face à cette situation, Danna Paola et la chanteuse colombienne ont toujours mentionné que leur relation était uniquement et exclusivement d’amitié ainsi que professionnelle.

Une autre controverse très populaire dans laquelle Danna Paola la belle actrice et chanteuse, c’est lorsqu’elle a participé en tant que juge au programme La Academia, où elle a eu une confrontation avec l’un des étudiants, montrant ainsi son côté le plus tenace et surtout son caractère fort.

Sur Twitter, le compte GQ Mexico et Latam ont partagé une publication dans laquelle la belle Danna Paola apparaît alors qu’elle recevait son prix, avec un luxueux costume noir ainsi qu’un masque facial, ils ont répété une phrase qui, selon elle, est extrêmement importante pour beaucoup.

Il est normal de croire en vous, mais de ne pas y croire … Avec vos yeux vers le ciel et vos pieds sur terre @DannaPaola », ont-ils mentionné.

Le discours qu’il a prononcé Danna Paola Recevoir son prix était assez émouvant, surtout parce qu’elle était reconnaissante de l’opportunité qui lui avait été présentée, en plus de mentionner à plusieurs reprises à quel point elle se sentait fière d’être mexicaine, la chance de continuer à avoir l’humilité qui la caractérise.

Il a fait partie de ce petit mais impressionnant discours, il a également ajouté qu’un nouvel album allait bientôt sortir ce qu’il faisait de chez lui, sûrement ses followers avec cette nouvelle étaient immédiatement excités.

Aussitôt que Danna Paola a partagé une photo avec une tenue asymétrique combinée avec du cuir noir sur le dessus, une ceinture cerise et une jupe noire, celle-ci portait des imprimés de feuilles marron, elle avait l’air vraiment spectaculaire surtout parce qu’elle mettait en valeur sa silhouette élancée.

