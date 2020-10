Mais maintenant, grâce à une transmission sur leurs réseaux, nous avons la version complète. Il s’avère que Paul Il a été localisé grâce à une dame qui a approché son amie Georgina amoros, qui lui a dit qu’elle était amie avec un groupe de garçons dans lequel le célèbre Paul.

«Tout cela m’est arrivé grâce à une amie, Georgina, j’aime que cela m’est arrivé avec elle, eh bien, une dame s’est approchée d’elle et lui a dit qu’elle connaissait ces garçons et ils lui ont dit qu’il y avait une chanson, qu’une fille avait fait et il s’avère que c’était lui, ” Danna.

Mais tout semble indiquer que ce n’est pas précisément une histoire d’amour, mais plutôt un jeu que le mystérieux Pablo a avec ses amis, selon les mots de l’interprète.

“Et puis il arrive que Paul et ses amis font avec toutes les filles qui passent par là pour leur prendre le téléphone », a déclaré la chanteuse avec une certaine colère évidente sur son visage. «Et je partage ça pour que vous croyiez en l’amour, un jour vous pourrez retrouver le garçon à qui vous avez donné le mauvais numéro, deux ans plus tard, et puis votre vie a changé, donc trop tard, Pablo», a également déclaré l’actrice.

Hey Pablo trop tard (c’est trop tard) chérie. Au bout de deux ans, vraiment, s’il savait que je le cherchais comme le FBI, que je lui ai fait une chanson, que vous m’avez tous aidé à le chercher et que c’est comme ça sorti de nulle part. Merci, ensuite, Pablo, si tu regardes ça, je suis désolé chérie, mais ça suffit.

Danna Paola.