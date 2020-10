Danna Paola révèle que lorsqu’elle a retrouvé Pablo, il était trop tard | AP

Il y a quelques semaines, nous avons découvert que le chanteur Danna Paola Elle avait enfin trouvé l’homme qui l’avait inspirée dans sa chanson “Oye Pablo” et maintenant je parle un peu plus de ce jour où ils se sont retrouvés.

Danna Paola a révélé que l’homme à qui elle a dédié “Hey Pablo” est apparu, cependant, il est apparemment déjà trop tard car ses sentiments ont complètement changé quand elle a découvert quelle était sa coutume de faire tomber les filles amoureuses.

Comme vous vous en souvenez peut-être, les paroles du single à succès de Danna Paola, “Oye Pablo”, s’inspire d’une histoire d’amour que l’actrice mexicaine a vécue lorsqu’elle est venue vivre à Madrid alors qu’elle enregistrait la série espagnole “Elite”.

La chanson est venue après que Danna ait rencontré un bel homme en Espagne, cependant, tout s’est avéré être un désastre complet, car elle a mal donné son numéro.

Et c’est ainsi qu’après deux ans à le chercher, il l’a finalement trouvé et lors de la cérémonie de remise des prix du magazine GQ Danna a révélé sa trouvaille tant attendue après avoir été récompensée comme la meilleure chanteuse latine.

C’est que je fais toujours ces choses, mais Pablo est déjà apparu au cas où ils auraient la boucle d’oreille », dit-il entre les rires.

Après cela, l’interprète de “Nada” n’avait pas révélé plus de détails à ce sujet, cependant, maintenant elle a avoué ce qui s’était passé lorsqu’elle avait trouvé cet homme mystérieux.

Comme prévu, cela a fait sensation sur les réseaux sociaux, donc Danna Paola Il a fait un live via son compte Instagram et a souligné qu ‘”il est trop tard” pour commencer une romance avec le garçon espagnol qui lui a volé le cœur.

Bien que Danna ne puisse pas le voir face à face, c’est sa partenaire de la série “Elite”, Georgina Amorós, qui l’a informée qu’elle l’avait rencontré lors d’une soirée.

Georgina m’a montré les photos et quand je les ai vues, j’ai dit que c’était Pablo. J’ai vu la photo et j’ai dit, je le jure, il était plus beau en personne… quand je l’ai vu j’ai dit oui, c’est Pablo et je n’arrivais pas à y croire, je te jure qu’au bout de deux ans je n’aurais jamais imaginé que cette personne apparaîtrait. Nous savons déjà où il habite. Cet homme n’a pas de réseaux sociaux », a-t-il déclaré à ses followers.

C’est ainsi qu’il a commenté qu’il n’a sûrement jamais découvert que j’avais écrit une chanson pour lui et Danna Elle a été laissée aussi seule qu’un romantique fou désespéré qui était tombé amoureux de l’homme qui l’avait arrêtée dans la rue, avait demandé le téléphone et l’avait mal donné.

C’est quelque chose que lui et ses amis font habituellement pour arrêter les filles dans la rue et obtenir leurs numéros. Donc, chaque fois qu’ils allaient à Madrid, parce qu’il vit à Londres, ils le faisaient et ils le faisaient avec toutes les filles qui disent «oh comme c’est beau». Ça arrive. Et puis j’ai été tellement intense que j’ai fait la chanson pour lui », a-t-il ajouté.

Cependant, Danna Paola pense maintenant qu’il est trop tard pour le contacter, car elle est épuisée de l’avoir cherché pendant longtemps.

Hey Pablo bat aussi chéri. Au bout de deux ans, vraiment, s’il savait que je le cherchais quel FBI, que je lui ai fait une chanson, que vous m’avez tous aidé à le chercher et que ça apparaît comme ça sorti de nulle part. Merci, ensuite, Pablo, si tu regardes ça, je suis désolé chérie, mais ça suffit », dit-il.

D’autre part, il a été récemment annoncé que la chanteuse mexicaine Danna Paola avait donné son avis sur Tini Stoessel, une chanteuse argentine de renommée mondiale.

Comme vous vous en souvenez, l’interprète de sodium est devenu le troisième de la discorde entre Martina Stoessel et Sebastián Yatra, qui ont mis fin à leur relation sans donner beaucoup de détails à ce sujet et c’est ainsi que beaucoup de leurs fans ont immédiatement cru que la cause était due à la pandémie. Cependant, d’autres ont assuré que Danna Paola avait à voir avec l’affaire.

Maintenant, après tant de controverses, Danna Paola Il a commenté qu’il aimerait avoir une collaboration avec Tini Stoessel, précisant qu’il ne la considère pas comme une rivale comme beaucoup l’ont pensé, il a admis qu’il l’admirait et la considérait comme une artiste vraiment talentueuse.

