Danna Paola révèle qu'elle a trouvé le garçon qui a inspiré «Hey, Pablo»

Le chanteur mexicain Danna Paola après deux ans apparemment il a trouvé enfin à l’homme qui l’a inspirée à écrire son succès “Salut Pablo“, un sujet très controversé, puisque les réseaux sociaux en avaient fait une tendance à le trouver.

L’actrice et chanteuse Danna Paola a toutefois fait la révélation d’avoir retrouvé son Pablo, sans toutefois donner plus de détails à ce sujet.

Danna Paola C’est redevenu une tendance après avoir surpris tout le monde en confirmant qu’elle avait trouvé le jeune homme qui l’avait inspirée à écrire l’un de ses plus grands tubes “Hey, Pablo” et comme prévu cela a provoqué une avalanche de réactions dans tous les réseaux sociaux.

La chanteuse a avoué sa découverte lors de la cérémonie de remise des prix du magazine GQ et où elle a reçu le prix “Latin Singer” et c’est là qu’elle en a profité pour donner un message inspirant.

Cette nuit-là, elle était plus belle que jamais, vêtue complètement de noir avec un masque élégant et les cheveux attachés, de cette manière elle est apparue sur scène pour parler de ses réalisations cette année qui, malgré la crise sanitaire, s’est avérée être très bon pour elle dans sa carrière artistique.

C’était comme ça aussi Danna avance qui a très vite sorti un album qui a été entièrement fait à la maison, cependant, ce n’est pas ce qui a attiré l’attention des personnes présentes, mais a fait une déclaration qui en a laissé plus d’un avec la bouche ouverte.

Pablo est déjà apparu », a révélé Danna Paola.

La belle actrice a reçu son prix, lui a fait un discours de remerciement et quand elle était sur le point de descendre, elle a repris le micro.

C’est que je fais toujours ces choses, mais Pablo est déjà apparu au cas où ils auraient la boucle d’oreille », dit-il entre les rires.

Sans aucun doute, la nouvelle a rapidement fait grand bruit sur les réseaux sociaux, où ils ont souligné que le Paul la chanteuse mentionnée est la même qu’elle a rencontrée en Madrid Il y a deux ans, lorsqu’il est arrivé en Espagne pour commencer à enregistrer la série Netflix.

Les paroles de la chanson sont assez claires, Danna Paola Elle a rencontré un très beau garçon avec qui elle est immédiatement tombée amoureuse d’elle, mais malheureusement, par erreur, elle lui a donné son mauvais numéro de téléphone et ils ne se sont plus jamais revus.

Cela a donc fait une grande impression parmi ses abonnés sur Twitter, qui sont plus qu’heureux qu’elle ait enfin trouvé le garçon dont elle est tombée amoureuse depuis qu’elle l’a rencontré.

Au bout de mille ans, il est enfin apparu »,« Ils ne lui laissent plus le micro car seulement une microseconde suffit et ça ruine toute tranquillité d’esprit »,« La déesse Paola nous dit que Pablo est déjà apparu »,« Jusqu’à ce que tu sois sorti de ta cachette », étaient certains des commentaires.

La raison pour laquelle on savait que la chanson était dédiée à quelqu’un est que, à plus d’une occasion, Danna Paola a révélé que ses chansons sont inspirées par sa vie et ses thèmes personnels, comme cela s’est produit avec “Sola” et “Dos Extraños”.

En fait, dans une déclaration pour la chaîne MTV Amérique latine, l’actrice et chanteuse a raconté comment les paroles à succès sont apparues.

Je venais d’arriver (à Madrid) et ils venaient de me donner mon portable. J’étais en route pour le dentiste et soudain quelqu’un s’approche de moi et je vois un super beau garçon, très grand, robe divine, il sentait délicieux, les cheveux blonds comme un prince charmant et les yeux super jolis … j’étais étonné “, dit-il l’actrice.

Il a également souligné qu’il lui avait dit qu’elle était une actrice et qu’elle participerait également à une série Netflix.Cependant, malheureusement, elle lui a donné son mauvais numéro et ils ne se reverraient plus jamais.

Soudain, je commence à me souvenir de mon numéro de téléphone et je l’ai mal donné … pour un numéro, je l’ai mal donné », a-t-il déclaré.

