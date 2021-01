UNE

Une série sur le guitariste des Sex Pistols, Steve Jones, créée par le réalisateur primé aux Oscars Danny Boyle a été annoncée.

Pistol sera composé de six épisodes et sera basé sur les mémoires de Jones de 2018 Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol.

La série se déplacera tout au long de la vie de Jones – des domaines du conseil de Shepherd’s Bush où il a grandi, à la controverse internationale qui est venue avec la sortie de Never Mind the Bollocks – qui est souvent cité dans l’un des albums les plus influents de tous les temps – et la sortie de titres tels que God Save the Queen.

La piste a été interdite par la BBC et (peut-être à la suite de l’interdiction) a atteint le numéro 1 du classement NME du Royaume-Uni, mais est apparu au numéro 2 du classement officiel des singles britanniques. Certains ont suggéré que la chanson avait été délibérément maintenue hors de la première place – et pour la seule fois dans l’histoire des charts, la piste a été répertoriée comme un blanc, pour éviter d’offenser la famille royale.

La distribution des étoiles de Pistol comprend Toby Wallace, de la renommée de Babyteeth, dans le rôle de Steve Jones, Anson Boon, qui a joué en 1917, dans le rôle de John Lydon, et Louis Partridge, qui est apparu face à Millie Bobbie Brown dans Enola Homes de Netflix, dans le rôle de Sid Vicious.

La star de Game of Thrones Maisie Williams apparaîtra dans le rôle de l’icône punk Jordan, avec la star du Serpent Fabien Frankel et Dylan Llewellyn de Derry Girls également parmi le casting.

Boyle travaille avec le scénariste australien Craig Pearce, derrière les films Moulin Rouge! et Romeo + Juliet, et écrit par Pearce et Frank Cottrell Boyce – connu pour Party People and Millions de 24 heures. Il a travaillé avec Trainspotting, Slumdog Millionaire et 28 Days plus tard directeur lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 2012 à Londres.

Jones, Boyle et Pearce sont producteurs exécutifs aux côtés de Gail Lyon, Anita Camarata, Tracey Seaward, Paul Lee et Hope Hartman. La série est produite par FX Productions en partenariat avec le studio de cinéma wiip. Il devrait commencer la production le 7 mars.

«Imaginez entrer dans le monde de The Crown et Downton Abbey avec vos copains et crier vos chansons et votre fureur face à tout ce qu’elles représentent», a déclaré Boyle.

«C’est le moment où la société et la culture britanniques ont changé à jamais. C’est le point de détonation de la culture de rue britannique … où les jeunes ordinaires avaient la scène et exhalaient leur fureur et leur mode … et tout le monde devait regarder et écouter … et tout le monde les craignait ou les suivait.

“Les Sex Pistols. En son centre se trouvait un jeune kleptomane, charmant et illettré – un héros pour l’époque – Steve Jones, qui est devenu, selon ses propres mots, le 94e plus grand guitariste de tous les temps. C’est ainsi qu’il est arrivé là-bas,” Boyle ajoutée.

«C’est formidable d’être de retour en affaires avec Danny Boyle, un artiste exceptionnel responsable de tant de grands films et séries télévisées», a déclaré Grad. «Steve Jones était au centre de la tempête qui a secoué l’establishment du rock et nous sommes ravis que Danny et le reste de l’équipe de création racontent son histoire en tant que membre de l’un des groupes les plus notoires de la musique – les Sex Pistols.