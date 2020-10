Les Lakers de Los Angeles ont eu l’occasion de remporter le championnat NBA vendredi soir lors du cinquième match contre le Miami Heat. Cependant, deux erreurs de fin de match ont entraîné une victoire dans Heat, et maintenant les fans s’en prennent. Danny Green, l’homme qui a raté un tir grand ouvert tard dans le règlement, a déclaré que lui et ses proches avaient reçu des menaces de mort.

Green a parlé du tir manqué lors d’une conférence de presse dimanche. Il a expliqué qu’il aurait souhaité avoir la balle en arrière et qu’il aurait dû prendre plus de temps pour s’installer. Green a ensuite révélé que lui et sa fiancée avaient été la cible de menaces de mort. Bien que le joueur des Lakers ait déclaré qu’il ne prenait pas les menaces au sérieux, il souhaitait que les fans mettent cette énergie à un meilleur usage.

“C’est un match de basket. Les gens sont émotifs. Les fans sont émotifs. J’espère qu’ils ne le prendront pas aussi au sérieux”, a déclaré Green. «J’espère qu’ils sont si passionnés par le vote, ou par l’injustice pour ces gens qui méritent justice – nous obtiendrons de meilleurs changements dans le pays.

“C’est un match de basket à la fin de la journée”, a-t-il poursuivi. “Je sais qu’ils ne font que supprimer leurs émotions et qu’ils ont besoin de quelqu’un à blâmer. Et cela se résume à ce dernier jeu. Bien sûr, je suis la cible facile.”

Le tir manqué en question a eu lieu avec les Lakers à la traîne pendant les dernières secondes du match de vendredi. Les Lakers avaient la possession lorsque LeBron James s’est dirigé vers le panier. Il était triple mais a lancé une passe à un vert grand ouvert, qui a raté le panier avec 7,1 secondes à jouer au chronomètre. Markieff Morris a saisi le rebond et a eu la possibilité de passer à un James largement ouvert, mais il a plutôt ciblé Anthony Davis. Cependant, il était également hors du but et a envoyé le ballon hors des limites.

Le tir raté à trois points aurait donné aux Lakers la tête avec l’opportunité de remporter une victoire 4-1 en série et le championnat. Cependant, le Heat a tenu bon et a remporté le match. Ils ont déplacé la série à 3-2 et mis en place un match pivot 6 dimanche soir.

“Je veux dire, si vous regardez simplement le jeu, j’ai pu attirer deux défenseurs sous la ligne des lancers francs et trouver l’un de nos tireurs en haut de la clé pour un trois grands ouverts pour gagner un championnat”, a déclaré James Vendredi après la défaite. “Je lui ai fait confiance, nous lui avons fait confiance, et ça n’a pas marché.”