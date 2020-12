Danny Hodge, une légende de la lutte professionnelle qui a remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques de 1956 en Australie, est décédé. Il avait 88 ans. La WWE a publié une déclaration, affirmant que Hodge était un “vrai pionnier” pour remporter des titres nationaux de lutte et de boxe.

“La carrière hautement décorée du natif de l’Oklahoma incluait la reconnaissance en tant que triple champion NCAA, médaillé d’argent olympique, champion national des poids lourds Golden Gloves et huit fois champion du monde junior poids lourd NWA”, a déclaré la WWE. Il y avait un certain nombre de lutteurs professionnels pour rendre hommage à Hodge, y compris William Regal.

La WWE est attristée d’apprendre que Danny Hodge est décédé aujourd’hui à 88 ans. Https://t.co/hKWUuiMZ7r – WWE (@WWE) 26 décembre 2020

“Je viens de voir la triste nouvelle de mon ami[Gerald Bisco] que le légendaire Danny Hodge est décédé “, a écrit Regal sur Twitter.” S’il vous plaît, prenez le temps de google cet homme incroyable et sa carrière à la fois dans la lutte et la boxe. J’ai toujours adoré lui parler. Mes plus sincères condoléances à sa famille. “Hodge a été intronisé au Pro Wrestling Hall of Fame en 2007. Fellow Pro Wrestling Hall of Famer (et WWE Hall of Famer) Bret” The Hitman “Hart a beaucoup félicité Hodge quand il était intronisé au Temple de la renommée de la WWE.

Difficile de croire que mon héros d’enfance, mon partenaire et mentor, le grand #DannyHodge est décédé. Danny était le meilleur lutteur, amateur et pro, que je connaisse. #RIPCHAMP pic.twitter.com/JDPAFZNNS7 – Jim Ross (@JRsBBQ) 26 décembre 2020

“Je regarde Danny Hodge, il est l’un des plus, l’un des plus grands lutteurs de lutte professionnelle ou de lutte amateur qui ait jamais existé”, a déclaré Hart, comme l’a rapporté le Baltimore Sun. “Être dans cette pièce avec Danny Hodge est un grand honneur pour moi.” Hodge a été trois fois champion NCAA à Oklahoma avant de rejoindre les rangs de la lutte professionnelle. Il est allé 46-0 en quatre saisons et a été trois fois champion de conférence. Hodge a également participé aux Jeux olympiques de 1952 et 1956 tout en remportant la médaille d’argent en 1956. “

En plus d’être un lutteur de haut niveau, Hodge a également eu une solide carrière de boxeur. Il a remporté les Golden Gloves de Chicago 1958 en tant que poids lourd et a terminé sa carrière amateur avec 17 victoires et aucune défaite avec 12 KO. Au cours de sa carrière de catcheur professionnel, Hodge a remporté à trois reprises plusieurs titres, dont le NWA North American Heavyweight Championship (version Tri-State). Il a fait deux apparitions sur Monday Night Raw de la WWE en 2005 et 2012 dans lesquelles il a honoré Jim Ross.