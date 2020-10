Danny Masterson a célébré ses neuf ans avec son épouse Bijou Phillips mardi, juste un jour après qu’un juge de Los Angeles a décidé que l’affaire de viol contre l’acteur pouvait aller de l’avant, malgré l’argument de son équipe juridique selon lequel les allégations sont trop anciennes pour être poursuivies. L’acteur de That ’70s Show a posé avec sa femme et sa fille Fianna, âgée de 6 ans, dans une série de photos de famille sur Instagram pour célébrer le jalon de la relation, en sous-titrant les photos: “Alors hier était mon ….. anniversaire! Joyeux mariage bday love! 9yrs dos amigos. “

Masterson n’a pas assisté à l’audience du lundi qui a coïncidé avec son anniversaire, rapporte Variety, car il reste libre sous caution de 3,3 millions de dollars et n’a pas encore plaidé dans l’affaire, dans laquelle il est accusé d’avoir violé trois femmes à son domicile entre 2001 et 2003. L’ancien du Ranch a vu sa mise en accusation reportée au 2 novembre et risque 45 ans de prison à vie s’il est reconnu coupable de toutes les charges.

Au cours de l’audience de lundi, les avocats de Masterson auraient fait valoir que l’affaire contre lui devrait être rejetée parce que les viols présumés avaient dépassé le délai de prescription, mais le juge s’est rangé du côté du bureau du procureur du comté de Los Angeles, qui a inculpé l’acteur sous le régime de l’État. loi «one strike», qui permet des peines d’emprisonnement à perpétuité pour certaines infractions sexuelles, y compris les allégations impliquant plusieurs victimes.

Après une enquête de trois ans sur les plaintes contre l’acteur, Masterson a été accusé de trois chefs de viol forcé en juin. L’une des accusatrices, Chrissie Carnell Bixler, allègue que Masterson l’a agressée sexuellement à plusieurs reprises alors qu’ils sortaient ensemble en 2001 et 2002, y compris à une occasion, dans laquelle elle affirme qu’il l’a droguée et violée analement. Les deux autres femmes n’ont pas été identifiées publiquement. Une femme a accusé Mastrson de l’avoir violée après avoir drogué sa boisson en avril 2003, la menaçant avec une arme à feu lorsqu’elle s’est réveillée et a tenté de riposter. Une autre femme a allégué que Masterson avait drogué sa boisson, puis l’avait agressée sexuellement dans sa douche et sa chambre. Les trois accusateurs ont également poursuivi Masterson et l’Église de Scientologie devant un tribunal civil en août 2019, alléguant qu’ils avaient été harcelés et intimidés après s’être rendus à la police. L’acteur a nié toutes les accusations portées contre lui. En décembre 2017, au milieu des informations faisant état d’allégations portées contre lui, Masterson a été renvoyé de sa série Netflix, The Ranch.