Après une longue interruption due à la pandémie de COVID-19, The Conners est officiellement de retour. La comédie ABC sera présentée en première mercredi à 21 h HE et mettra en vedette la famille qui traverse la crise des coronavirus. Pour rendre la première encore plus excitante, l’épisode comportera également une apparition surprise de nul autre que Danny Trejo.

Sur Instagram, Trejo a donné aux fans un aperçu de son rôle dans The Conners. Sur la photo, le personnage de Trejo, Tito, apparaît à la porte d’entrée de la résidence des Conners. Il a été rapidement accueilli par Dan Conner (John Goodman). Le compte Twitter officiel de The Conners a donné un aperçu du rôle de Trejo dans la série. Lorsque Dan le salue à la porte, lui et Tito, l’un de ses voisins, se livrent à des plaisanteries amicales. Tito donne alors à Dan quelques documents pour le rechercher, mais le patriarche Conner se rend vite compte que son voisin lui a en fait remis un avis d’expulsion. Tito a exprimé qu’il était désolé d’avoir dû leur signifier un avis d’expulsion, mais qu’il avait besoin de l’argent pour payer les factures d’hôpital à la suite d’un accident dans lequel son fils était impliqué. Quant à savoir comment cette situation délicate se déroulera pour Tito et le Conners, les fans devront se connecter à la première de l’émission mercredi soir.

Trois des producteurs exécutifs des Conners – Bruce Helford, Bruce Rasmussen et Dave Caplan – ont déclaré à TVLine que la saison 3 de l’émission mettrait en vedette la famille naviguant dans des événements de la vie réelle. Non seulement la série présentera la famille naviguant dans la pandémie de coronavirus, mais les élections du 3 novembre seront également «tissées» dans la saison. “Nous allons absolument y faire face”, a déclaré Helford en mai à propos de la possibilité de lutter contre la pandémie. “Nous sommes une émission qui reflète la réalité, donc nous sommes obligés [to address it]. Je pense que quelqu’un dans la famille prendrait les emplois dont personne d’autre ne veut, [like] travaillant dans les épiceries. Ils prendraient des emplois qui les mettraient en danger parce qu’ils ont besoin d’argent, comme la plupart des cols bleus américains. “

Helford a déclaré à Deadline le 30 septembre que seuls quatre épisodes de The Conners avaient été tournés jusqu’à présent. Le producteur a ajouté que si “il y a beaucoup d’émissions qui ne refléteront pas ce qui se passe réellement”, lui et d’autres travaillant sur The Conners “ont estimé que c’était une obligation pour nos téléspectateurs et de rester pertinents. et de leur montrer comment c’est pour une famille qui sait traverser des moments difficiles mais qui a une courbe comme jamais auparavant. “