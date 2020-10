Danny Trejo s’est prononcé en faveur du droit de vote des criminels vendredi, mais a dénoncé le président Donald Trump pour avoir accordé trop de crédit à la question. Trejo – qui a lui-même passé du temps dans les prisons – a déclaré à TMZ qu’il pensait que davantage d’États devraient restaurer le droit de vote des criminels après leur peine, comme la Floride l’a récemment fait. Il a également déclaré que Kim Kardashian avait fait plus que le président pour la réforme des prisons.

“Je pense que quiconque sort de prison devrait pouvoir voter, que ce soit en liberté conditionnelle ou en probation”, a déclaré Trejo. «Et je crois honnêtement, maintenant que si vous êtes dans la prison du comté – c’est avant que vous n’alliez en prison, vous êtes dans la prison du comté – vous devriez pouvoir voter! Parce que vous n’avez pas été condamné, vous savez? La prison est une autre histoire, en prison vous êtes déjà condamné. “

Trejo a déclaré qu’il croyait fermement que quiconque avait terminé sa peine de prison devrait avoir son droit de vote réintégré, même s’il a été reconnu coupable d’un crime. Selon TMZ, il y a 11 États où les criminels perdent leur droit de vote à vie, même s’ils passent légitimement par le système. Pour Trejo, c’est tout simplement faux.

“Bien sûr, c’est l’un de nos droits, des droits constitutionnels, le droit de vote, et vous avez payé votre dette”, a-t-il déclaré.

Interrogé sur «le travail que Trump a accompli» pour le mouvement de réforme des prisons, Trejo était presque à court de mots. Il a dit: “Le travail que Trump a fait? Je crois honnêtement que, euh, Kim Kardashian a fait plus que Trump.”

“Je ne connais pas le travail qu’il a fait, parce que pour moi, la réforme pénitentiaire signifie que … Vous devez comprendre, probablement que 10% des personnes qui sont en prison appartiennent à la prison, d’accord?” Trejo continua. “10 pour cent. Maintenant, cela signifie qu’il y a 90 pour cent de personnes qui ne devraient même pas être en prison. Comprenez-vous? C’est comme, ils auraient dû être – des toxicomanes. Il n’y a aucun moyen qu’un toxicomane soit censé aller en prison. C’est une maladie. “

L’intervieweur de Trejo a souligné que Trump avait signé la loi sur le premier pas et qu’il avait donc fait cela au moins pour la réforme des prisons. La loi a été introduite par le républicain Doug Collins et vise à réduire les taux de récidive dans les prisons américaines et à diminuer la population carcérale. Selon un rapport du New York Times, Trump était sceptique à l’égard du projet de loi au début, mais a été persuadé de le signer par son gendre et conseiller, Jared Kushner, dont le père a purgé une peine de prison.

Quant à Kardashian, elle est devenue une championne de premier plan de la réforme pénitentiaire, se rendant notamment à la Maison Blanche pour discuter de la question avec Trump lui-même. Kardashian est toujours à la faculté de droit avec l’intention de poursuivre la réforme pénitentiaire en tant que professionnel dans les années à venir.