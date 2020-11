Dans des tissus plus petits! Noelia a montré ses charmes sans aucune douleur | Gracieuseté de Noelia

La chanteuse d’origine portoricaine Noelia a décidé de ravir à nouveau l’élève de ses disciples, en utilisant un La photographie que malgré le fait qu’il l’avait déjà partagé pendant longtemps, s’en souvenir était un délice, car il semble porter deux vêtements faits de fils fins qui révèlent tous ses charmes.

En plus d’être un chanteur à succès Noelia C’est aussi une excellente femme d’affaires, peut-être que bientôt nous la verrons partager une nouvelle dans laquelle elle est déjà à la bourse de New York, elle a partagé avec nous il y a quelque temps que c’était son objectif et qu’elle l’atteindra sûrement dans peu de temps. terme.

L’interprète de “Donnez-moi une raison” a partagé il y a environ cinq jours, une photographie dans laquelle elle est assise sur une chaise blanche, dans une position dans laquelle on peut voir beaucoup de ses charmes et sa silhouette délicate.

Utilisant une sorte de costume noir réalisé avec les fils les plus fins, le haut qu’elle porte est apparemment licou, il était également accompagné d’une jupe fine qui ressemble plus à une délicate ceinture un peu large, se combinant avec ses chaussures Également en noir et avec des bracelets, en plus d’animer l’ensemble, elle a décidé de porter ses cheveux longs et volumineux.

Grâce à sa musique comprenant des ballades, des chansons pop et autres, Noelia C’est devenu une bannière de millions de couples qui sont tombés amoureux de ses mélodies, vous en connaissez sûrement plus d’une chanson et nous sommes sûrs qu’elles vous apportent de très bons souvenirs.

Elle a récemment partagé la nouvelle que toute femme entrepreneuriale comme elle serait synonyme de fierté et de discipline, le comité de rédaction de l’Executive World l’a incluse parmi les 30 dirigeants du Mexique, elle a été reconnue pour être l’entrepreneur de l’année.

Mon engagement est de poursuivre la croissance de mon activité industrielle et commerciale, en parallèle de la responsabilité sociale, engagée à continuer à créer des sources d’emplois et de ressources ainsi que des parrainages pour promouvoir le sport et la santé dans les zones vulnérables qui ont besoin d’un soutien financier », écrit Noelia.

Bien que la star des ballades au Mexique ait bloqué sa boîte de commentaires sûrement dans ses messages privés, il doit déjà avoir des millions de félicitations pour son travail acharné, mais surtout pour le soutien qu’il a apporté pendant cette pandémie, en grande partie. Cette reconnaissance est due à sa société PROTECOM, qui soutient désormais plus de 100 équipes de football pour enfants.

En plus d’être entrepreneur, Noelia Il cherche toujours comment soutenir la société et grandir non seulement en tant que célébrité qu’il est, mais aussi en tant que personne, il a réussi à le voir grâce au soutien qu’il a fourni et continuera sûrement à le faire.

Il ne fait aucun doute que davantage de chefs d’entreprise comme elle sont nécessaires, d’autant plus qu’elle est chanteur qui remercie constamment ses fans et a l’attention vers eux comme très peu.

Bien sûr, en plus de prendre soin de la société, de soutenir comme elle l’a fait et continuera sûrement de le faire, Noelia C’est une femme très coquette qui profite de chaque occasion pour profiter de sa silhouette, qui ne le ferait pas avec un corps comme le sien.

C’est pourquoi on peut dire que Noelia est l’une des pionnières à avoir lancé sa page privée de contenu exclusif pour adultes, on ne sait pas vraiment avec certitude combien d’abonnés chacune des célébrités qui lancent ce type de pages a, cependant c’est très probablement que le Portoricain en a un grand nombre.

