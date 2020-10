Le cinéaste parisien Julien Maury et son compatriote et collègue Alexandre Bustillo, ont sauté dans l’arène mondiale du panorama battu du cinéma terrifiant grâce à leur premier long métrage, Al interior (2007). Son dernier travail, Kandisha (2020), a été vu au Festival de Sitges, et le premier nous a raconté dans une interview pour Hipertextual, entre autres, comment ils ont fini par réaliser des films ensemble: «Nous nous sommes rencontrés en 2005. Il [Bustillo] J’étais journaliste et j’ai écrit pour Mad Movies, et j’ai fait des courts métrages à l’époque [Pizza à l’oeil (2003) y PEDRO! Livreur de Pizza (2005)], Je terminais l’école de cinéma et lisais le magazine. J’ai beaucoup aimé son style et son goût, et tout ce qu’il aimait, je l’ai fait aussi, alors j’ai pensé que nous avions beaucoup de coïncidences ».

Ce que Julien Maury aime, c’est la lecture, et Alexandre Bustillo écrivait. Alors, tout d’abord, “il a demandé un jour à un ami commun à son sujet, s’il était gentil, et il a dit oui, bien sûr”, et qu’il avait son numéro de téléphone et pensait que les deux pouvaient très bien collaborer. parce que l’un a écrit des scripts et l’autre fait des courts métrages. Alors il lui a téléphoné et ils ont pu se rencontrer. Y, “depuis le premier film qu’ils ont fait, ils n’ont pas arrêté de travailler ensemble“, Ce qui” peut parfois être difficile car, bien qu’ils aient des émotions positives, ce travail leur en apporte aussi d’autres qui peuvent être injustes. ” Mais, “étant deux, ils ont une force incroyable: quand l’un, par exemple, devient déprimé, l’autre les aide à surmonter et ils peuvent aussi partager la joie dans de nombreux moments”.

Et il avoue: «Alex, pour moi, est comme mon frère, et je passe beaucoup plus de temps avec lui qu’avec ma propre famille, et je ne pourrais pas faire ce travail sans lui. Nous avons beaucoup de chance de travailler ensemble sur ce que nous aimons, qui est notre rêve, et nous y pensons quand nous nous levons le matin ». Comme celui dans lequel ils ont eu l’idée de Kandisha: «Ce que nous avons fait, c’est de demander à toutes les personnes que nous connaissons ce qui leur fait le plus peur, non seulement dans notre pays mais aussi dans d’autres pays, et finalement nous avons écouté à nos amis marocains qui, depuis de nombreuses années, ont le plus peur la légende d’Aïsha Kandisha. Et nous en apprenons et nous trouvons cela fascinant parce que c’est tellement universel, une créature féminine que l’on retrouve dans de nombreuses histoires ».

Ce qui les a vraiment captivés dans cette légende “c’est qu’il s’agit d’une personne totalement cachée, couverte d’un voile, et qui a les sabots de chèvre aux pieds”, une image qui “fait travailler l’imagination, l’enflamme, car il n’y a rien de plus effrayant que ce que l’on ne voit pas». Et ils ont voulu replacer «la partie ancestrale et exotique dans un contexte de réalité» car «ce qu’ils aiment, c’est surprendre les gens et proposer un mélange de choses différentes». Et, pour incarner les personnages de Kandisha, «ils ont fait un casting très, très long, dans lequel ils cherchaient des profils de jeunes pas trop experts, mais plutôt de nouveaux visages urbains». Avec Mathilde Lamusse à la barre, vue uniquement en courts métrages et dans le long métrage Yves (Benoît Forgeard, 2020) jusqu’à aujourd’hui.

Et, alors que le film doit continuer, Julien Maury et Alexandre Bustillo ont mis un terme aux trois mois de tournage de un nouveau film, The Deep House (2021), avec James Jagger, qui incarnait Kip Stevens de la série Vinyl (Terence Winter, Martin Scorsese, Mick Jagger and Rich Cohen, 2016), et Camille Rowe, face of the iditto of Things of the Age (Guillaume Canet, 2017) o Margaux Armanville de Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part (Arnaud Viard, 2019), en tant qu’acteurs principaux. “Maintenant, nous sommes dans la partie montage, il nous reste deux semaines et nous espérons le sortir au printemps”, nous a dit Maury. “Est à propos d’une maison hantée totalement sous l’eau. Nous l’avons construit et nous l’avons coulé dans une sorte de piscine ». Sensationnel.