Dans la baignoire et en maillot de bain! Natti Natasha annonce son prochain single

La belle et unique chanteuse Natti Natasha Elle est entrée dans la baignoire en petit maillot de bain et a montré son corps bronzé au maximum, profitant de cette occasion enflammée pour annoncer la sortie de son nouveau single.

La Dominicaine est sur le point de sortir un autre single et avec une autre de ses photographies audacieuses, Natti Natasha a une fois de plus fait plaisir à ses plus de 27 millions d’abonnés sur son compte Instagram officiel, à qui elle a promis il y a quelques jours une belle surprise.

C’est ainsi que Natti Natasha portait un bronzage parfait en posant pour une photo dans un maillot de bain dim1nuto de deux pièces dans la baignoire, vérifiant tranquillement son téléphone portable.

Ici, en attendant tranquillement @elmayorclasico pour sortir le numéro et se faire sentir #Tantoquemegusta Cibao y la Capital “, de sorte qu’à tout moment son nouveau single sortira.

Et nul doute que depuis plusieurs années, Natti Natasha est devenu l’un des emblèmes de la musique latine.

En fait, cela est principalement dû au fait qu’elle est la propriétaire d’un talent incroyable et d’une voix extrêmement captivante qui, de jour en jour, rassemble plus de followers partout.

Cette année 2020 a été une année tout à fait bonne pour l’interprète de «Qué mal te fue» puisqu’elle a sorti à plusieurs reprises des chansons qui se sont positionnées parmi les plus écoutées dans la plupart des pays du monde, faisant ainsi partie des artistes les plus représentatifs du genre urbain actuel.

Elle est si douée dans ce domaine que les chanteurs latins les plus importants du continent la recherchent pour collaborer avec eux.

Un exemple clair en est le thème musical que Khea a lancé, intitulé “Hier mon ex m’a appelé”, et qui a la contribution de Natti Natasha et Prince Royce.

Comme prévu, la dernière publication de Natti, dont nous parlons dans cette note, a fait bonne impression parmi ses millions de followers et jusqu’à présent, il compte plus d’un million de likes seulement 20 heures après sa publication. et en plus des commentaires interminables de ses admirateurs.

Tu es une déesse “,” La perfection en personne “,” Celui qui ne manque pas “,” Le plus dur “,” Précieux “,” Belle “,” La reine “,” Une autre chanson en route “,” Pour le casser comme always “,” Hard “,” Perfect “, sont quelques-uns des nombreux commentaires de ses followers.

En revanche, la célébrité latine a annoncé il y a quelques jours qu’elle avait un projet extrêmement important sur le point de voir le jour.

Finir le projet le plus important de ma vie. Vous serez la partie essentielle si Dieu le permet », a écrit la chanteuse accompagnée d’une série de photographies, qui fêtera ses 34 ans ce jeudi 10 décembre.

C’était comme ça Natti Natasha prouvé une fois de plus qu’il sait capter l’attention de ses millions de followers sur tous les réseaux sociaux.

Et en fait, à plusieurs reprises, l’auteure-compositrice-interprète dominicaine a montré que ce type de vêtement est son meilleur allié, ainsi que ses favoris, puisque l’on peut trouver le meilleur sur son compte Instagram officiel.

Il est à noter que ce n’est pas la première fois que nous la voyons avec ce type de vêtements, car à une autre occasion, elle a réussi à attirer l’attention de tout le monde en portant un style qui la faisait ressembler à une sirène, car elle a posé devant l’objectif de la caméra avec un maillot de bain rose en tricot et sans surprise ses courbes criminelles étaient au centre de l’attention.

