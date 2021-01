Dans la cinquantaine, Jennifer Aniston a reçu un cadeau luxueux de Brad Pitt | Instagram

Apparemment, “la mariée éternelle de l’Amérique” Jennifer Aniston Il sera toujours quelqu’un de spécial non seulement dans le cœur de ses admirateurs mais aussi dans celui de son ex-partenaire, Brad Pitt, qu’ils disent avoir célébré avec un cadeau «millionnaire» et «impressionnant» à sa femme autrefois.

Selon les versions, malgré d’autres polémiques, qui ont entouré Brad Pitt il ne manquerait pas l’occasion de surprendre son ancienne compagne, la célèbre Rachel de la série “copains“Jennifer Aniston avec qui il a maintenant renoué une” belle amitié “, comme cela s’est passé.

Raison pour laquelle après le 50e anniversaire de Jenifer Aniston, l’acteur de “Ad Astra“Je te donnerais un luxe et impressionnant”Manoir“.

À travers une série d’images qui circulent sur Twitter, ils montreraient certains des espaces de la propriété de luxe d’une valeur de 79 millions de dollars, ce qui, selon eux, confirmerait la bonne relation qui existe entre les deux.

Les cartes postales correspondent précisément à celles d’une propriété dans laquelle le luxe est présent dans tous les coins, apparemment, ils supposent que ce serait la nouvelle maison qu’Aniston aurait grâce aux détails excentriques de Brad Pitt.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

On y voit de grands espaces, deux salons, l’un d’eux avec accès à la piscine, une grande cuisine qui dans son ensemble est appréciée décorée avec le goût le plus exquis et extrêmement confortable.

Ensemble ou séparément? La vérité est qu’entre Jennifer Aniston et Brad Pitt il y a eu une sorte de «magie» après leur relation passée que personne n’a pu rompre, les souvenirs de la scène où ils étaient ensemble ont de nouveau pris une forte pertinence et depuis lors il y a eu on en a beaucoup parlé depuis un an et demi.

Même après le mariage frustré de Brad Pitt et Angelina Jolie, celui de Jennifer Aniston avec Justin Theroux et les couples présumés que tous deux auraient eu plus tard, rien n’a éclipsé la rencontre qu’ils ont tenue aux “Sag Awards” en janvier dernier.

C’était l’étincelle qui a rallumé la flamme de leur relation passée qui les hantait de 2020 à aujourd’hui, après la rencontre passionnante, le couple s’attendait à être vu aux Oscars, où Brad Pitt a été récompensé comme “Meilleur acteur de soutien”.

C’est le site Page Six, qui a ajouté plus de controverse à la question après avoir annoncé qu’après la fin de la cérémonie, les deux auraient une réunion privée.

Une fête à laquelle la plupart des invités qui y participent font partie de l’industrie hollywoodienne, a beaucoup d’intimité, il est donc presque impossible que les images fuient de l’intérieur.

Cependant, des sources proches assurent que le couple parlait ensemble à la fête et Aniston féliciterait l’acteur pour le prix.

Cependant, la vérité est que Brad et Jennifer sont amis depuis de nombreuses années, et bien que leur relation ait été quelque peu détruite après leur séparation, quelque temps plus tard, ils se sont reconnectés.

Vous pouvez également lire Angelina Jolie éveille-t-elle la jalousie pour Jennifer Aniston?

C’est le 11 février que la star de films tels que “Mystère à bord”, “Ma copine Polly”, entre autres, a eu 51 ans, peu après la grande rencontre qui les a remis au centre des projecteurs, désormais la star Il aura bientôt 52 ans, alors ses partisans attendent de savoir s’il y aura une autre surprise de Brad Pitt.