Dans la mode, Demi Rose modèle une veste blanche qui a marqué ses courbes | INSTAGRAM

La belle mannequin britannique, Demi Rose, est si populaire grâce à son excellente façon de modeler et de chouchouter ses fans avec des tenues variées et cette fois c’était au tour d’une veste blanche, avec laquelle ses courbes étaient marquées et elle s’est plutôt bien conformée. ceux qui voulaient l’entreprise de vêtements.

C’est vrai, la jeune femme représentait une marque de vêtements urbains Elle a beaucoup de style, donc elle ne pouvait pas rater l’occasion de profiter de certains de ses vêtements et bien sûr de mannequin pour la marque et ainsi améliorer un peu son économie, ce que personne n’aime pas que ce soit mieux.

C’est la dernière photographie publiée dans son Instagram officiel, où nous pouvons voir Demi Rose dans un coin confortable de sa maison, vêtue de la veste blanche et avec le sweat à capuche, réussissant à paraître très mignonne et tendre, quelque chose que nous ne pouvons pas observer tous les jours, car elle semble normalement très bien peignée et avec un peu tenues extravagantes.

A cette occasion, il a décidé que tout irait mieux par hasard et par hasard, il a réussi à rassembler plus de 228000 likes rapidement et bien sûr la grande attention de sa fidèle base de fans, qui ne sont qu’à l’affût pour voir quels sont les nouveaux contenus et les nouveaux divertissements qui téléchargent .

Pour les vrais fans de Demi Rose, ses histoires sont le lieu le plus précieux, puisqu’elle partage des vidéos et des photos où elle cherche à se rapprocher un peu plus de sa vie personnelle en nous montrant ce qu’elle fait quand elle est dans une journée ordinaire et il semble que cela Une fois, nous avons dû assister à quelque chose de très intime.

Il semble qu’à Ibiza, l’île de la fête en Espagne où réside la belle mannequin, elle traversait une pluie qui n’a pas laissé la fille sortir pour s’amuser, alors elle a décidé de prendre le temps de méditer et d’avoir une séance de relaxation dans lequel il a pu mettre en pratique tout ce qu’il a appris et utiliser son gong comme le son de base d’une séance très spirituelle et privée.

La Britannique pratique déjà depuis un certain temps la méditation, le yoga, la lecture et l’introspection, des activités qui l’ont beaucoup aidée à faire grandir sa personne intérieure, car elle ne considère pas que tout est concentré sur l’extérieur mais qu’il doit y avoir un équilibre entre les deux parties, donc toujours Il est très conscient à la fois de ses sentiments, de ses émotions, ainsi que de son physique, dont il prend bien soin avec des régimes et des traitements d’exercice.

Il ne fait aucun doute que la belle fille est l’une des personnes les plus relaxantes que l’on connaîtrait, ce qu’elle s’est vanté à plusieurs reprises sur ses réseaux sociaux et qu’elle considère comme très important puisqu’elle cherche à partager cette bonne ambiance avec tous les internautes. pour que vous passiez une excellente journée.

Presque tous les jours elle ne veut pas que nous passions un excellent moment, même parfois elle apparaît avec certains de ses amis mannequins pour nous envoyer un petit bisou et ainsi nous remonter le moral un peu en nous motivant et bien sûr en nous rappelant que tout peut être réalisé grâce à beaucoup d’efforts et de dévouement, quelque chose qu’elle a fait depuis qu’elle a commencé sa carrière de mannequin.