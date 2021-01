UNE

Il y a presque exactement quatre ans, Donald Trump se tenait sur les marches du bâtiment du Capitole et dénonçait le «carnage américain» dans son discours inaugural. Hier, le même endroit a été le théâtre du carnage de la propre création du président alors que ses partisans se frayaient un chemin dans le bâtiment pour interrompre la certification de la victoire électorale de Joe Biden que Trump a passé des semaines à affirmer sans fondement qu’elle avait été volée.

Les émeutiers ont brisé des fenêtres, déchiré un drapeau américain et l’ont remplacé par une bannière TRUMP 2020, vandalisé certains des espaces les plus sacrés de la démocratie américaine et violé les chambres de la Chambre et du Sénat, tandis que les législateurs, leurs aides, les membres de la presse et d’autres membres du personnel du Congrès étaient évacués vers un bunker souterrain tandis que d’autres s’abritaient partout où ils le pouvaient et se barricadaient à l’intérieur des bureaux.

Quatre personnes sont mortes. D’autres sont blessés. Des bombes artisanales ont été trouvées devant le siège du Comité national républicain et du Comité national démocrate.

L’incitation est survenue à peine 90 minutes avant la violation.

(REUTERS)

À l’ombre du monument de Washington, un président Trump en colère, conscient que le vice-président Mike Pence ne bloquerait pas le résultat des élections tout en supervisant les travaux du Congrès, a déclaré à une foule de partisans: «Nous allons au Capitole … et nous n’allons probablement pas tellement applaudir pour certains d’entre eux. Parce que vous ne reprendrez jamais notre pays avec faiblesse. Vous devez faire preuve de force et vous devez être fort.

Même avant que Trump n’ait frappé un ton aussi combatif depuis la scène, l’ambiance parmi les dizaines de milliers d’Américains réunis lors de la marche «Save America» était menaçante, avec beaucoup plus de camouflage et d’équipement paramilitaire que ce que l’on aurait rencontré lors des rassemblements électoraux de Trump l’année dernière . Beaucoup de casquettes rouges et de t-shirts kitsch, mais aussi des casques, des lunettes, des gilets pare-balles et une conviction apparemment inébranlable que la démocratie américaine était en train de mourir sous leurs yeux.

“J’ai des armes et ça va se résumer à ça parce que j’en ai marre de cette merde”, a crié une femme.

“Absolument, l’élection a été volée”, a déclaré Jake, qui était venu à Washington du Massachusetts sur un autocar de nuit avec sa femme, Cathy, pour enregistrer leur objection au résultat des élections. «Il ne s’agit pas que de fraude et de vol de bulletins de vote», a-t-il déclaré avant de se plaindre des lois électorales. «Vous pouvez voter de cette façon ou vous pouvez voter de cette façon. Vous pouvez voter comme vous le souhaitez tant que [Democrats] obtenir les résultats [they] vouloir.”

(REUTERS)

J’ai eu du mal à suivre la théorie du complot farfelue d’un autre participant qui impliquait «un serveur de la CIA à Francfort, en Allemagne» et «un algorithme téléchargé sur un satellite» depuis une ambassade à Rome. «Tout est sur Twitter», m’a-t-elle assuré.

Pendant des semaines, Trump et d’autres républicains chevronnés n’ont pas seulement fait signe aux fantasmes d’une élection volée, mais les ont avancés à chaque occasion, mentant à des dizaines de millions d’Américains sur la question de savoir s’ils pouvaient ou non faire confiance au système par lequel le leader du monde libre est choisi.

À maintes reprises, les consiglieri du président ont dit à ses partisans de «se battre». S’exprimant lors de la marche d’aujourd’hui, Rudy Giuliani, l’avocat personnel du président et ancien maire de New York, a été sans équivoque: “Faisons un procès par combat.”

En fin de compte, les mensonges et les aiguillons expliquent pourquoi l’Amérique est arrivée au moment bas d’hier. S’exprimant quelques instants avant les violences sur les terrains du Capitole, le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a prononcé l’un des discours les plus importants de sa longue carrière. Critiquant les collègues qui s’opposaient à la certification de la victoire de Biden, McConnell a averti qu’un tel vote «ne serait pas un geste de protestation inoffensif» et «endommagerait notre république pour toujours».

(REUTERS)

Il aurait bientôt raison, les États-Unis échouant dans ce test le plus fondamental de la santé de toute démocratie: le transfert pacifique du pouvoir.

Dans un discours télévisé, le président élu Joe Biden a déclaré: «Au mieux, les paroles d’un président peuvent inspirer. Au pire, ils peuvent inciter. »

«Par conséquent, j’appelle le président Trump à passer à la télévision nationale maintenant pour remplir son serment, défendre la constitution et exiger la fin de ce siège», a-t-il ajouté.

Lorsque Trump a finalement agi via Twitter, sa dénonciation n’était guère enthousiaste. Dans un Tweet, plus tard supprimé par le réseau social, il a déclaré: «Ce sont les choses et les événements qui se produisent lorsqu’une victoire électorale sacrée est si sans cérémonie et vicieusement dépouillée de grands patriotes qui ont été mal et injustement traités pendant si longtemps. Rentrez chez vous avec amour et en paix. Souviens-toi de ce jour pour toujours!

Dans une vidéo publiée par Trump que le réseau social a également supprimée en verrouillant le compte du président, il a déclaré à ceux qui avaient saccagé le Capitole: «C’était une élection frauduleuse, mais nous ne pouvons pas faire le jeu de ces personnes. Nous devons avoir la paix. Alors rentrez chez vous. Nous t’aimons. Vous êtes très spécial. »

En un jour de premières, le président exclu de ses moyens de communication préférés avec le peuple américain est sans précédent.

Les événements dramatiques d’hier posent de nombreuses questions de sécurité.

Comment le Capitole a-t-il été si facilement violé? Pourquoi a-t-il fallu longtemps pour nettoyer le bâtiment? Pourquoi n’y a-t-il pas eu plus d’émeutiers arrêtés au lieu de simplement demander à quitter le bâtiment?

Ils vont également refondre les débats sur l’avenir du Parti républicain après Trump, élargissant le fossé déjà considérable entre ceux qui ont soutenu les revendications électorales volées sans fondement du président et ceux qui ne l’ont pas fait. Ils motiveront et responsabiliseront davantage ceux qui poussent à des poursuites pénales contre le président après son départ.

Pour l’instant, cependant, tout cela est secondaire par rapport à la question la plus urgente: faire en sorte que Donald Trump quitte ses fonctions sans que plus de dommages ne soient causés à la démocratie américaine ou qu’aucune autre vie ne soit perdue.

Avec l’état d’urgence déclaré dans le district de Columbia, une poignée de législateurs républicains sur la Colline continuent de se livrer au fantasme de l’élection volée même après les violences d’hier. Mais les émeutiers et leurs facilitateurs au Congrès ne pouvaient que retarder la certification de la victoire de Joe Biden de quelques heures.

(Les policiers utilisent du gaz poivré sur les manifestants pro-Trump pendant les affrontements / REUTERS)

Pendant ce temps, les démocrates envisagent une deuxième mise en accusation rapide et sans précédent du rôle du président dans les événements. Il y a aussi des rapports selon lesquels certains membres du cabinet ont discuté de l’utilisation du 25e amendement.

Longtemps rejeté comme une chimère anti-Trump, il permet au vice-président et à une majorité de cabinet, avec le soutien des deux tiers du Sénat et de la Chambre, de déclarer le président incapable de faire son travail.

L’une ou l’autre des étapes constituerait un dernier chapitre extraordinaire et déprimant d’une présidence extraordinaire et déprimante.

Il est beaucoup plus probable que Trump partira à la date prévue, le 20 janvier, lorsque Joe Biden se tiendra sur le site profané aujourd’hui et sera assermenté en tant que 46e président des États-Unis. L’Amérique sera en état de crise jusqu’à ce qu’il le fasse.