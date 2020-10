Dans la tendance Gloria Trevi, les utilisateurs cherchent à l’annuler pour s’être qualifiée de féministe | INSTAGRAM

Comme nous le savons tous, la célèbre chanteuse et actrice Gloria Trevi a été impliquée il y a quelques années dans le clan Trevi – Andrade, qui se consacrait au recrutement de jeunes femmes et filles, dans le but de «les rendre célèbres», bien que le résultat réel ait été qui ont fini par être les mariées et les esclaves de Sergio Andrade.

Aujourd’hui, avec tout ce qui s’est passé dans le monde, les cas de fem1nic1dios et le fort mouvement qui est généré pour les éviter et sensibiliser sur le sujet, a réveillé certains utilisateurs qui se rendent compte qu’à ce jour, Gloria Trevi est libre et même être une célébrité, jouissant de la célébrité et de l’argent, malgré tout ce qu’il a fait et qui est considéré comme impardonnable par beaucoup.

Cependant, ce qui était vraiment la paille qui a brisé le dos du chameau était le moment où Gloria Trevi s’est proclamée féministe et même cela soutient le mouvement LGBTQ , une situation qui a amené les internautes à réagir rapidement sur les réseaux sociaux en mettant en lumière quelques vidéos et photos retraçant ce qui s’est passé avec le Clan.

C’est comme ça quand un débat a commencé parmi les utilisateurs de Twitter, dont certains l’ont défendue en disant qu’elle n’était qu’une victime, tandis que d’autres disent que Gloria Trevi était une victime au début mais au moment de continuer pendant longtemps avec lui. et continuer à accepter ce qui se passait, sans l’accuser avec les autorités ou sans en parler ou faire quelque chose pour empêcher que cela ne se produise, est devenu complice.

Et la réalité que nous vivons est que Gloria Trevi fait partie du gouvernement municipal grâce au fait que beaucoup cherchent à l’annuler, en essayant de faire en sorte que les personnes qui n’étaient pas au courant de cette affaire ouvrent les yeux et arrêtent de la consommer, concentrées sur le fait d’arrêter de donner de l’argent à cette personne qu’ils assurent et défendent l’idée qu’il devrait toujours être en prison.

Malgré cette situation forte, Gloria Trevi continue de profiter de la richesse et des contrats avec les chaînes de télévision, et il est même très probable qu’elle soit impliquée dans la politique américaine. Il semble que tout fait partie d’une campagne politique pour que la communauté latino-américaine et la LGTBQ votent, puisque les élections dans ce pays sont très proches.

Il est curieux de savoir comment tout cela se passe, car les problèmes sont entrelacés grâce à la puissance de quelque chose que beaucoup ont déjà noté et qu’il n’est pas nécessaire d’être conspirateur pour le réaliser car la réalité est que bien que tout cela soit connu à propos de “La Trevi” personne ne fait rien, pas même les autorités, qui auraient dû agir sur la question depuis un certain temps mais ont décidé qu’il poursuivrait sa carrière artistique.

Peut-être un peu mal informés ou encore conscients, des millions de personnes finissent par ignorer ces faits et tout ce sombre passé qui entoure Trevi, alors ils n’arrêtent pas de l’écouter, ils continuent à apprécier ses chansons et s’excusent derrière les mots «qui sont déjà arrivés il y a longtemps », ou la vieille femme digne de confiance« était la victime »et bien que certains reconnaissent qu’elle était complice, ils ont quand même continué à la soutenir.

Pour cette raison et bien d’autres encore, elle n’arrêtera jamais de faire sa carrière de chanteuse, il est donc probable que ceux qui savent tout cela et savent exactement ce qui s’est passé continueront d’essayer de faire cette campagne sans fin pour l’annuler et peut-être réussir à en éclairer certains. que d’autres qui n’étaient pas au courant.