CROBAR – SOHO. TUÉ PAR DES PROPRIÉTAIRES. JUIN 2020. RIP. »

Alors lisez l’inscription sur la pierre tombale, dont une photo est apparue sur la page Facebook de Crobar en septembre. C’était pour annoncer la disparition de la tanière de heavy metal bien-aimée, un incontournable de la région depuis 2001, mais le message qui l’accompagnait était farouchement provocant. «J’ai l’intention d’ouvrir un nouveau Crobar avec à la fois un bar et une salle de concert», a écrit le propriétaire Richard Thomas. «Cela nécessitera un financement participatif, et je soupçonne qu’il faudra environ un an avant que l’ouverture ne soit viable, mais f *** les compagnies d’assurance avides, f *** les propriétaires avides à courte vue et f *** notre gouvernement sans cervelle … nous serons de retour!”

Le message est devenu viral, suscitant 10 000 réactions avec plus de 2 000 commentaires de commisération consternée et de soutien ardent. La nouvelle a également attiré l’attention des cinéastes Lucy Brown et Andrew Wildey, qui ont décidé de faire un film sur le sort du lieu. Le documentaire de 18 minutes qui en résulte, Crobar: Music When the Lights Go Out, est diffusé ce mercredi et raconte l’histoire du lieu – à la fois sur la façon dont la campagne de financement participatif espère le faire revivre, mais aussi sur la façon dont, au cours des deux dernières décennies, il a a été emblématique de la résistance obstinée contre l’assainissement de la scène culturelle de Soho.

Au tournant du millénaire, Soho était «le cœur du rock à Londres», dit Thomas dans le documentaire. Sur Charing Cross Road, il y avait l’Astoria, à travers lequel passaient tous les goûts de Metallica, Nirvana et Foo Fighters. À quelques centaines de mètres de là, niché dans l’étroite découpe de la rue Manette, il y avait The Borderline, un autre lieu de concert légendaire. Juste de l’autre côté de la route, sur Denmark Street, se trouvait le 12 Bar Club, un rite de passage pour les artistes rock en herbe.

Lorsque le Crobar a ouvert ses portes sur Manette Street, il s’est glissé dans cette enclave passionnante comme l’endroit que vous visitiez après avoir été en concert au coin de la rue et que vous vouliez que la fête continue tard dans la nuit. C’était un «bar rock pour les rockeurs», comme le décrit Thomas; le genre d’endroit où vous pourriez vous retrouver avec les cheveux longs, ou une veste en cuir, ou porter un eye-liner noir gothique, et ne pas être considéré comme un mécréant social par le personnel de la porte. C’était aussi un point chaud pour les célébrités, avec tout le monde, d’Alice Cooper à Justin Bieber parmi les clients, mais comme Thomas le dit dans le film, ils ont été autorisés à se fondre dans le personnel – personne n’a jamais demandé une photo à accrocher. sur le mur, même si un client légèrement ivre aurait pu demander un selfie.

Un par un, cependant, ces autres lieux se sont tous effondrés, poussés par la hausse des loyers, des promoteurs immobiliers vulturels ou, dans le cas de l’Astoria, parce qu’il fallait céder la place à Crossrail. À l’arrivée de 2020, le Crobar était le dernier à rester debout, mais même après toutes ces années, Thomas ne pouvait s’empêcher de céder sous le poids de la pandémie. Les propriétaires intransigeants et les compagnies d’assurance réticentes signifiaient que, à l’été, l’argent avait disparu.

«Il était tellement énervé, mais tellement énervé organiquement», a déclaré la réalisatrice Brown à propos de la première fois qu’elle a parlé à Thomas de la disparition du Crobar. «J’étais comme, ‘c’est une personne sans conneries’. J’aime ça, et je me sentais juste enclin à l’aider d’une manière ou d’une autre.

Lorsque Brown s’est rendue à Soho pour filmer à l’intérieur du lieu désormais vacant, qu’elle décrit comme se sentant comme une «tombe», elle pouvait «presque entendre les gens encore dans le bar». «Il y avait toutes les bouteilles de bière vides et les restes d’une vie avant le verrouillage», dit-elle. «C’était juste très surréaliste.

(Le Crobar)

Aussi fantomatique que cela ait pu être, la véritable affection humaine qui existe pour le Crobar n’a été laissée aucun doute après que Brown et Wildey ont lancé un appel aux fans du bar – des habitués endurcis aux visiteurs ponctuels – pour partager leurs souvenirs de le lieu. La boîte de réception de Brown a été immédiatement inondée de réponses; une personne a écrit comment ils se rendaient souvent au Crobar depuis l’Italie, tandis qu’une autre a partagé une photo qu’ils avaient prise là-bas avec leur défunt père. «J’ai pleuré plusieurs fois», dit Brown.

«Je pense que la raison pour laquelle les gens aiment tant le bar est que c’est finalement Richard», ajoute-t-elle. «Il est le bar. C’est pourquoi le personnel est content. C’est pourquoi les gens se saoulent mais ne sont pas expulsés – ils pourraient avoir une petite gifle au poignet [instead], parce que c’est un endroit relaxant. Et c’est tout à Richard.

Mais c’est aussi à cause de cela – un bar appartenant à un seul homme, plutôt qu’un conglomérat multinational de l’hôtellerie – qui fait de la disparition du Crobar un symbole si sombre du paysage changeant de Soho. Le film explore comment, dans les années 90, c’était une région dans laquelle les artistes et les employés de bar pouvaient se permettre de vivre, mais comment maintenant, c’est un terrain de jeu rempli de grues pour les investisseurs étrangers dans l’espoir de tirer profit de la propriété et des bureaux de grande hauteur, inondés de slogans d’entreprise insipides (un plan du film capture sur un panneau collé sur les clôtures un nouveau développement sur la rue Manette, qui se lit comme suit: «Promouvoir la diversité urbaine.»)

Reste à savoir si un Crobar réincarné serait capable de retourner dans une région aussi astronomiquement coûteuse. Mais la perspective de sa résurrection à un endroit et sous une forme est en passe de devenir réalité, avec plus de 43000 £ générés jusqu’à présent par le crowdfunder. Thomas espère au moins 95 000 £ au total, en vue d’obtenir le reste de l’argent de la banque.

Le plan est de le rouvrir en tant que bar avec une salle de concert attenante – et «plus de trois toilettes», écrit Thomas sur le crowdfunder (les loos du lieu d’origine étaient pour le moins notoires, comme en témoigne un article sur le La page Facebook de Crobar en 2016, annonçant qu’un tuyau cassé avait conduit à un «shitstorm littéral»).

Mais les tourbières moins qu’optimales faisaient partie du charme. Et pour la large communauté de rockeurs qui s’est rassemblée autour du Crobar, son retour est un incontournable. Son succès serait également une victoire symbolique pour les salles de musique populaires autour de Londres, qui ont toutes été mises à l’épreuve pendant la pandémie. Ce sera difficile, mais l’optimisme et la résilience n’ont jamais manqué sur la rue Manette.

«J’ai très hâte de vous revoir tous pour des discussions ivres et des jinks élevés», écrit Thomas sur le crowdfunder. «Vive le rock n ‘roll!»

Crobar: Music When The Lights Go Out débutera à 20h le 27 janvier sur Youtube. Faites un don au crowdfund Crobar ici.