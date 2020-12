Dans le concert de Jennifer Lopez, ils affirment qu’il ne portait rien en dessous! | .

Le chanteur d’origine portoricaine Jennifer Lopez Aussi connue sous le nom de Jlo ou la Diva du Bronx, elle surprend toujours ses fans, surtout dans ses concerts spectaculaires, mais certains de ses fans se souviennent d’elle pour celui qu’elle a donné où elle est apparue sans vêtements sous sa robe.

Connue pour être une diva et son excellent goût pour la mode Jennifer Lynn Lopez Rodríguez connue internationalement sous le nom de Jennifer Lopez montre toujours une garde-robe impressionnante, que ce soit à un gala, à faire ses courses ou à ses concerts, qui sont connus pour toujours être magnos.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Jennifer a commencé sa carrière alors qu’elle n’avait que 17 ans, même si elle participait à de petits projets, ce n’est qu’en 1997 que sa renommée s’est envolée après avoir réalisé le film biographique de la chanteuse Selena deux ans après. prendre sa vie, à partir de ce moment le nom de Jennifer Lopez ont commencé à être plus reconnus et les projets à venir ainsi que la musique ont été un succès.

Aujourd’hui, le nom de Jennifer Lopez est synonyme de longévité, de talent, de beauté, d’entrepreneuriat et de richesse, non seulement elle s’est consacrée au théâtre et à la musique où elle s’est manifestement très bien débrouillée, mais elle a décidé de s’aventurer dans le monde de la musique. entrepreneuriat, devenant également une femme d’affaires et parfumeuse née.

Il y a quelques années, une vidéo a été partagée où le protagoniste de “The Wedding Planner” est apparu dans l’un de ses concerts aux côtés du groupe Gente de Zona, ensemble ils ont une chanson en commun intitulée “Ni tú ni yo”, dans laquelle ils jouaient ladite présentation.

La vidéo a été partagée le 1er juillet 2017 et porte le titre: «Jennifer Lopez sans sous-vêtements en vrai concert !!», elle a été partagée sur la chaîne YouTube intitulée: YouTube Nights with Regina Blue, nous la partagerons tout de suite avec vous.

Dans la vidéo, la belle fille est montrée Jennifer Lopez chantant avec les membres de Gente de Zona, l’interprète de “Jenni du bloc” portait ses cheveux longs et lâches, la chose intéressante était que sa tenue était une robe conçue par Michael Costello.

La pièce que portait la chanteuse, la femme d’affaires et l’actrice était noire, avec un détail sur la longueur et devant quelques applications dorées, c’était un motif intéressant qui s’est formé, cependant, ce qui a pris la nuit, ce sont les ouvertures qui Elle avait le devant qui atteignait la taille, des deux côtés, ils affirment immédiatement dans la vidéo que Jennifer Lopez ne portait pas de sous-vêtements sous la robe, il est également mentionné qu’elle a elle-même ouvert davantage la robe pour que ses admirateurs puissent la voir.

Face à cela, plusieurs internautes sont immédiatement venus à sa défense et d’autres ont commencé à ravir l’élève avec les images.

Arrêtez le scandale. C’est un type d’intérieur qui vient avec la moyenne », a écrit Alba López à un internaute.

Bien qu’en effet, il semble qu’elle ne porte rien à cause de sa coupe dans la robe, comme certains admirateurs de Jennifer Lopez Certains intérieurs peuvent être utilisés spécifiquement pour ce type de tenue, car ils sont précisément faits pour eux.

Il existe un type de collants pour la couleur de la peau mais qui peut être utilisé dans ce type de robes c’est-à-dire que tout a la même couleur que votre peau, même la queue mais il a des collants », a écrit Rebelia, une autre internaute.

Bien qu’il soit clair que Jennifer Lopez n’ignorerait pas ce type d’événement, il est plus que clair que ce type d’attitude n’est pas typique d’elle, donc porter des bas avec des sous-vêtements inclus est le plus typique de JLo. Cependant, le plaisir de la voir ne peut être évité.

