Dans le jacuzzi! Ninel Conde pose avec un maillot de bain bleu suggestif | Réforme

La belle chanteuse et actrice Ninel Condé Il a laissé ses followers la bouche complètement ouverte avec une charmante vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il exhibe sa beauté incomparable et sa nouvelle vie en entrant dans le jacuzzi.

Une fois de plus Ninel Conde a tourné sur les réseaux sociaux avec une courte vidéo dans laquelle elle montre sa beauté sans crainte et c’est que la célèbre avec style vante sa vie conjugale dans le jacuzzi.

Il ne fait aucun doute que la vie de Ninel Conde a toujours été pleine d’excentricités, cependant, malgré cela, la célèbre femme a réussi à maintenir son style simple, puisqu’elle est l’une des célébrités les plus congruentes du monde de la musique. montrer et bien sûr cela le caractérise, de sorte que le public réagit favorablement.

Comme vous pouvez le voir, ces derniers mois Ninel Condé Elle a subi plusieurs mésaventures et c’est que depuis que son ex-partenaire, le célèbre homme d’affaires Giovanni Medina l’a séparée de son petit fils Emmanuel, la célèbre femme n’a apparemment pas pu trouver le calme.

Malgré tout ce qui s’est passé à l’époque et jusqu’à présent, “El Bombón ases1no”, Ninel Conde, a pris de grandes décisions dans sa vie et l’une d’entre elles était de se marier, car il y a quelques semaines, elle l’a rendu public et s’est mariée avec l’homme d’affaires Larry Ramos.

Comme prévu, la décision de l’actrice et chanteuse a fait sensation sur les réseaux sociaux, car beaucoup de ses fans l’ont soutenue dans la décision de commencer une nouvelle vie aux côtés d’une personne qui apparemment la remplit d’amour.

Cependant, comme prévu, d’autres utilisateurs des réseaux l’ont critiquée et remplie de mauvais commentaires, puisque Ninel Conde n’a pas eu beaucoup de chance en amour, depuis plusieurs fois qu’elle a échoué dans ses relations amoureuses et lors de sa sélection. des couples.

Ce qui est un fait est que Ninel Il ne cesse jamais de paraître beau, car dans chacune de ses publications, il laisse tout ce qui démontre de quoi il est fait et peut se vanter d’une beauté inégalée.

A cette occasion, Ninel Conde a laissé tous ses followers stupéfaits en partageant une petite vidéo dans laquelle elle est magnifique Maillot de bain en bleu dans le bain à remous et a fait étalage de sa nouvelle vie conjugale, de son style et de sa beauté luxuriante.

Les meilleurs spas à domicile sont @vitaliaspas. J’adore l’expérience! Avez-vous déjà le vôtre? », A écrit Ninel dans le message.

Bien sûr, les réactions ont été immédiates et ses followers lui ont immédiatement fait les meilleurs commentaires, entre compliments et compliments, car il a réussi à les attraper avec cette charmante publication qu’il a partagée via son compte Instagram officiel.

Tu es belle. “,” Comme tu es belle “,” Belle sirène “,” Très belle “,” Quelle belle couleur de bikini1 “,” Comme tu es belle “, étaient quelques-uns des commentaires.

Il n’est pas possible qu’à ce jour Ninel Conde soit l’une des célébrités les plus assiégées des médias sociaux, car elle conquiert toujours ses adeptes et ajoute des utilisateurs avec ses incroyables photographies, dans lesquelles sa beauté est sans crainte le principal protagoniste.

D’autre part, il convient de mentionner que Ninel Condé Il a également changé la date de transmission en ligne de son récent mariage avec Ramos, car au début, ce serait le 14 novembre dernier, mais finalement Ninel a décidé de le faire une semaine plus tard et c’était le 21 novembre dernier.

Cela peut vous intéresser: paralyser les réseaux! Ninel Conde pose dans un petit maillot de bain doré