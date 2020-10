Dans le plus pur style «Bond», Ana de Armas se présente comme une femme autonome | INSTAGRAM

La belle et talentueuse actrice d’origine cubaine, Ana de Armas, continue de conquérir Hollywood et éveillant l’intérêt de millions de personnes à travers le monde, c’est pourquoi il est devenu l’un des visages les plus demandés par les magazines prestigieux, comme cela s’est produit avec la nouvelle couverture de l’édition mexicaine de l’exclusif Magazine Vogue.

La femme de 32 ans a publié à partir de son profil officiel dans le réseaux sociaux, peu à peu ce qui a résulté de la séance photo dans laquelle elle a joué pour le célèbre magazine, des photographies dans lesquelles elle a fait ressortir son côté le plus explosif, féminin et productif, avec un magnétisme impressionnant qui dégage et qui capture la rétine du spectateur .

En plus de partager la fierté qu’elle ressent pour avoir joué sur la couverture, Ana de Armas était très reconnaissante à Vogue México de lui avoir donné l’opportunité de jouer pour eux.

Son apparition dans le magazine est due à un reportage intitulé “La dernière obsession”, en raison de sa performance dans le dernier volet de la saga cinématographique “Pas le temps de mourir” dans laquelle le Cubain, qui, dans l’histoire, fait ses premières en tant que fille “Bond” avec le personnage énigmatique de “Paloma”, une femme puissante, belle, intelligente et forte qui aidera l’agent 007 dans ses aventures, interprétée par l’acteur britannique Daniel Craig.

Au sein du magazine, d’autres images impressionnantes se détachent également qui complètent la séance photo prise par Ana de Armas où la plage, le sable, le noir et blanc et s3nsu @ lity, mettent encore plus en valeur la beauté de l’actrice.

Comme la dernière publication qu’il a partagée depuis son compte officiel sur Instagram, il s’agit d’une série de 5 clichés où, avec l’aide du responsable de la séance, il a révélé son côté le plus intrigant, s3xy, s3nsual et mystérieux, chargé d’être un grand divertissement.

Dans la première image, elle pose de manière explosive vêtue d’une robe particulière qui accentue parfaitement sa taille, avec une position extérieure clairement, style Bond, noir et blanc, une image qui a une grande énigme et parvient à captiver n’importe qui.

La deuxième photographie se compose du beau visage de la jeune actrice, posant dans un angle de profil, tout en regardant l’horizon, il convient de noter que le maquillage subtil qu’elle porte met en valeur ses traits fins mais forts, à la recherche phénoménale

Dans l’instantané suivant, on peut voir De Armas debout et de profil, vêtue d’un ensemble haut et short noir, tout en portant un corset séduisant de la même couleur, elle pose avec son visage dominant regardant la caméra, son qui, attrape son regard puissant.

Poursuivant les photographies, elle apparaît dans la quatrième de celles-ci, allongée sur le sable en soulevant son torse, vêtue d’une belle robe avec de la dentelle florale et des détails lumineux, et comme il fallait s’y attendre, elle maintient un regard dans lequel il montre que dans elle est en fait une femme autonome.

Dans la dernière des photos qu’elle a partagées à cette occasion, son beau visage n’apparaît pas, cependant, elle nous laisse voir sa silhouette stylisée dans une robe longue impressionnante et s3nsu @ l, avec un esc0t3 prononcé, qui la révèle parfaitement attributs, ce qui fait que ses fidèles adeptes tombent plus amoureux d’elle.

La publication compte près de 200000 likes, dont une heure seulement a été partagée par la belle Ana, et les commentaires ne tardent pas à venir, eh bien, il en est plein, indiquant à quel point c’est précieux, et l’envie que Ils ont Ben Affleck, car il faut savoir que les deux joueront dans un film pour cette prochaine 2021.

Bien que ce ne soit pas la première fois que la Cubaine est choisie pour figurer sur la couverture d’une édition du magazine international Vogue, car en mars dernier, l’actrice a surpris ses fans après être apparue dans l’édition espagnole du magazine, tout en perdant de l’élégance vêtue de différents modèles de la marque de luxe Givenchy.