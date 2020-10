Dans le plus pur style Kylie Jenner, Jennifer López fait forte impression en jeans | AP

Spectaculaire! Comme si les années ne passaient pas pour elle, la belle chanteuse Jennifer López a impressionné sur Instagram avec une photo dans laquelle elle ressemble à une jeune fille et ne demande rien à Kylie Jenner.

La publication sur son compte Instagram officiel a rapidement évoqué Kylie Jenner, car elle a récemment partagé des photos dans le même style et le même jean.

Jennifer López a constaté qu’à 51 ans, c’est toujours un chiffre puisqu’elle peut être comparée à la mondaine et réussir. La fiancée d’Alex Rodríguez portait une tenue en deux pièces dans laquelle la chanteuse montrait son abdomen d’acier.

Un jean bleu taille haute et un haut court blanc ont été les complices de la Bronx Diva pour montrer qu’elle a l’air plus spectaculaire que jamais. Jlo a complété sa tenue avec ses cheveux clairs lâches et ébouriffés et une expression qui rappellera à beaucoup des Kardashians.

Récemment, la chanteuse et actrice est devenue une nouvelle en partageant sa collaboration sur non pas une, mais deux chansons aux côtés de Maluma.

Jennifer López et le Pretty Boy ont décidé de chouchouter leurs adeptes les plus fervents avec Pa’Ti et Lonely, les deux thèmes fusionnés dans la même vidéo avec laquelle ils ont rendu beaucoup de fous.

Tous deux ont donné un petit aperçu de ce que serait l’union de leurs talents et le résultat a été un succès retentissant.

Les voix et les mouvements des deux sont quelque chose de spécial, outre qu’ils ont mis en évidence leur côté le plus romantique dans les scènes. Ces collaborations sont nées de leur travail ensemble dans une production: épouse-moi.

Les enregistrements de ce film ont donné beaucoup à parler, alors que les images des chanteurs les plus romantiques ont commencé à émerger et beaucoup se sont demandé ce qui se passait avec l’ancien joueur de baseball, Alex Rodríguez. Heureusement, il est rapidement devenu clair que c’étaient des scènes qu’ils filmaient tous les deux pour cette histoire.

Dans Marry Me, il y a beaucoup d’amour et de musique et les adeptes de Maluma et Jennifer López sont plus que impatients de les revoir ensemble.

En revanche, bien qu’ils vivent déjà en famille entière, beaucoup se demandent quand aura lieu le mariage de JLo et Alex Rodríguez. Comme beaucoup le savent, les fiançailles du célèbre couple étaient une énorme nouvelle, ainsi que le fait que tout serait reporté, le tiers en lice? Le coronavirus était celui qui a entravé leurs plans.

Apparemment, dans différentes régions du monde, les mesures sanitaires sont déjà en train d’être assouplies, il se pourrait donc qu’elles nous surprennent très bientôt.

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez Ils ont une relation incroyable, même avec leurs ex-partenaires, avec lesquels ils ont été vus. JLo a démontré avoir une belle relation d’amitié avec Marc Anthony à travers ses enfants Esme et Maximilian; tandis que d’autre part, la famille vit également avec la fille de l’ancien joueur de baseball. Apparemment, leurs enfants ont pu supporter avec maturité le fait que leurs parents ont maintenant d’autres partenaires et eux, leurs partenaires avec tout et ex.

JLo a commencé sa carrière par le bas, elle a eu du mal à être une danseuse professionnelle et a commencé à développer ses talents, se développant actuellement en tant que femme d’affaires, productrice, chanteuse, actrice et son rôle le plus important: être une mère.

À 51 ans, il a montré que l’âge n’est qu’un mythe, car il est capable de porter n’importe quel vêtement, et même en l’absence de personne et d’avoir l’air vraiment spectaculaire; en plus de rester en vigueur dans le monde du divertissement malgré le passage du temps.