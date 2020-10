Dans le programme, Consuelo Duval a enduré une forte douleur pour agir Instagram

L’actrice mexicaine Consuelo Duval est devenue l’une des célébrités les plus aimées de tout le Mexique, en particulier pour son personnage le plus caractéristique Federica P. Luche, récemment un utilisateur a partagé deux vidéos où il semble avoir une forte douleur dans l’une des scènes du programme le Famille P. Luche.

Consuelo Duval a été qualifié de actrice extrêmement professionnel. Bien qu’il soit également connu pour sa caractéristique, son rire, qui infecte plus d’un, soit des co-stars, soit des personnes qui regardent des vidéos, là où la célébrité le fait généralement, ce sont les blooplers.

Dans la première scène de la vidéo qui a été partagée, Junior est le fils adoptif de la famille, Federica aussi Ludoviquito, ce dernier étire une jarretière assez large pour la libérer et qu’elle rebondit sur le bras de sa mère, ce faisant Federica ne réagit pas du tout façon et dit simplement que ça ne fait pas mal, pour cela aucun d’eux ne comprend pourquoi il n’a pas réagi et Junior lui demande “oui parce qu’il pleure si ça ne fait pas mal”.

Dans la deuxième vidéo, Ludovico, son mari, apparaît également sur la scène, et elle répond que cela l’émeut tellement qu’ils se soucient d’elle.

Grâce au personnage que Consuelo Duval a joué aujourd’hui, elle est devenue une actrice à succès, ainsi qu’une animatrice, une comédienne non seulement à la télévision mais aussi dans le cinéma, le théâtre et le doublage, où elle a participé à plusieurs reprises au doublage de films Disney.

Étonnamment, Duval est actif dans le domaine depuis environ 34 ans et a réussi à participer à des projets assez intéressants aux côtés d’autres grands comédiens mexicains, parmi lesquels les plus connus peut-être avec Eugenio Derbez et un autre de ses personnages emblématiques “Nacaranda” à côté de lui. par Adrián Uribe et a également travaillé avec Adal Ramones.

L’actrice de 51 ans a participé à divers programmes télévisés, non seulement des bandes dessinées mais aussi des contenus intéressants, tels que “Netas Divinas” où, aux côtés d’autres chefs d’orchestre, ils partagent leurs opinions sur des sujets intéressants pour les femmes. , On les voit généralement s’amuser et surtout souvent on les voit rire de certaines situations qu’ils ont traversées, la plupart d’entre eux sont des discussions avec beaucoup de contenu et de réflexion, en plus ils ont des invités spectaculaires non seulement du divertissement mais aussi du sport et la politique.

Non seulement le personnage de Federica est devenu populaire, mais tous les acteurs qui ont participé au projet, principalement des membres de la famille et le programme qui, malgré le fait qu’il y a des années il a continué à être diffusé à la télévision, le dernier programme a été lancé le 16 septembre 2012.

Ils ont vécu 10 ans avec la famille P. Luche pendant trois saisons, parmi les acteurs:

Eugenio Derbez comme Ludovico P. Luche Consuelo Duval comme Federica Dávalos comme P. Luche Regina Blandon comme Bibi Bárbara Torres excelsa Miguel Pérez Ludoviquito Luis Manuel Ávila comme Junior

La particularité de ce programme est que l’intrigue se déroule dans une ville où tout est fait d’animaux en peluche, on dit donc à la fille de la famille Bibi qu’elle est «l’étrange fille», tout cela parce qu’elle porte généralement des vêtements ordinaires et ordinaire, car la famille et toute la ville et même certains objets sont recouverts d’animaux en peluche.

L’intrigue de la série ressemble à n’importe quelle famille mexicaine, mais les situations courantes que nous vivons habituellement au quotidien dans la série sont assez exagérées, mettant toujours fin aux conflits dans des situations amusantes, il a une comédie assez légère et très original, le meilleur de tous est qu’il s’adresse à tous les publics.

