Dans le style de Demi Rose, Daniella Chávez monte une balançoire | Instagram

Pour ceux qui pensaient que le beau Demi Rose Il n’y avait pas de comparaison, la belle chilienne Daniella Chávez est arrivée avec ses cheveux blonds et ses grands charmes pour rivaliser d’une balançoire.

Daniella Chávez, qui a été comparée à une belle poupée, a partagé une photo sur son compte Instagram officiel où elle peut être vue portant un maillot de bain échancré dans des tons tendres comme Barbie elle-même sur une balançoire.

Le commentateur et Modèle chilien elle posa sur le dos avec ses charmes perchés sur la balançoire volant la caméra au premier plan et un énorme chapeau qui la faisait ressembler encore plus à la célèbre poupée.

Cela peut vous intéresser: maintenant s’il en montrait trop, Daniella Chavez et son impressionnant maillot de bain

Daniella Chavez elle est devenue complice de la beauté verte et naturelle du paysage et avait l’air vraiment spectaculaire dans l’image dans laquelle apparemment quelqu’un d’autre l’a aidée à prendre son envol. L’America’s Cup Bride a souligné le sens de la photo dans la description du message, soulignant qu’elle avait besoin de se reposer pour reprendre une nouvelle vie dans sa vie.

J’avais besoin d’un moment de repos et de retrouver l’élan pour toutes les bonnes choses qui viennent dans ma vie … le merveilleux endroit de la photographie est @hotelcasavino ⛓, a écrit la star de Televisa pour Instagram.

La publication date du 5 octobre 2020 et a dépassé les 140 mille réactions sur le célèbre réseau social; les cœurs et les visages amoureux ne pouvaient pas manquer dans la boîte de commentaires.

Cette photographie du commentateur chilien a rappelé à beaucoup une image célèbre du mannequin britannique Demi Rose dans laquelle elle a également utilisé une balançoire pour montrer ses charmes.

REGARDEZ LA BELLE DANIELLA ICI

La belle Demi a posé pour les images d’un endroit paradisiaque, mais contrairement à Daniella Chávez, elle est allée plus loin et a décidé de ne pas utiliser de garde-robe pour l’occasion. Demi Rose n’a utilisé que sa belle peau et ses beaux cheveux pour décorer l’image et être vraiment spectaculaire.

La version star de Televisa C’était beaucoup plus conservateur et “fraise”, on pourrait dire que malgré le fait que Demi Rose Mawby soit considérée comme une poupée; Chávez a définitivement un sens encore plus délicat de cette signification car avec son style, ses cheveux blonds et ses yeux clairs, il ressemble vraiment à une poupée Barbie.

La vérité est que Demi Rose et Daniella Chávez sont toutes deux des beautés et possèdent d’énormes attributs physiques; bien qu’avec un style très différent, les deux sont les chouchous des messieurs et des dames aussi, pourquoi pas.

La Britannique compte plus de 15 millions de followers, tandis que la Chilienne aux yeux clairs la suit de près avec plus de 13000.

Daniella Chávez a toujours attiré une énorme attention pour sa beauté et son corps athlétique; Cependant, c’était jusqu’à ce qu’il soit révélé qu’il était un amoureux de la star du football Cristiano Ronaldo, que sa renommée était à la hausse. Il y a ceux qui prétendent que cette belle femme était responsable de la rupture de la relation entre le buteur et Irina Shayk.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Après le tollé, les fans de CR7 n’ont pas hésité à poser les yeux sur cette belle femme et à commencer à la suivre sur leurs réseaux sociaux. Daniella Chávez n’a pas tardé à recevoir une proposition de la télévision Televisa pour faire partie de ses beaux commentateurs sportifs.

En raison de son énorme beauté, Chávez a été nommé par ses pairs le Petite amie de l’America’s Cup et il est devenu l’un des visages représentatifs de l’événement de football pour la télévision mexicaine.

Il ne serait pas surprenant que cette belle femme soit bientôt vue dans le monde des feuilletons ou du cinéma lui-même.