À travers une publication de quelques photographies, Kim Kardashian West, la propriétaire de la société de maquillage et de soins de la peau, KKWBeauty, nous fait découvrir son côté hivernal, recouvert de neige, en plus de nous apporter quelques surprises. , dans les articles de sa nouvelle collection, qui sera disponible dans les 12 prochains jours.

C’est comme ca, “Collection cristallisée”, La nouvelle ligne de maquillage de Kim, est désormais disponible sur le site de la célèbre marque de la femme d’affaires et mondaine de 40 ans, Kim Kardashian en avait fait part depuis les derniers jours de novembre dernier, nous montrant quelques photos incontournables de sa session la plus enneigée, ainsi que plusieurs avant-premières des produits qui font partie de la collection, dans certaines de ses histoires sur son profil officiel sur Instagram.

Dans cette nouvelle ligne de produits de beauté et les soins de la peau, nous pouvons trouver plusieurs articles pour un usage personnel, tels que des poudres compactes, des nuances nus, des rouges à lèvres en crème, un style mat aussi, ainsi que des crèmes pour le corps et le visage, et le nouveau: des parfums de cristal précieux , spécialement sélectionné et approuvé par Kim Kardashian elle-même.

En guise d’avertissement à ses millions d’adeptes, la femme de Kanye West a décidé de publier deux photographies, avec des tenues que nous avions vues précédemment, alors qu’elle faisait à peine attention à la nouvelle collection de la signature de la mondaine.

C’est une paire d’ensembles d’hiver, dans des tons blancs, irisés et argentés, accompagnés de neige en arrière-plan des deux images étonnantes, clairement, cette neige a sa raison d’être, car en plus du fait que les dates de Fêtes de décembre, il y a aussi le détail de leurs nouveaux produits, inclus dans cette collection, c’est vrai, on parle des parfums iconiques ajoutés.

Dans la première image, nous pouvons apprécier la beauté de Kim Kardashian, alors qu’elle est légèrement allongée sur le côté dans la neige, vêtue d’un bel ensemble de pantalons super ajustés, avec un haut sexy à une épaule qui se combine parfaitement, l’ensemble est d’une seule couleur, entre le blanc et l’ivoire, le tout vissé ensemble, ce qui fait un jeu incroyable avec le blanc de la neige, et le noir du fond.

Pour compléter le look de la célébrité de la télé-réalité, Kim a été coiffée d’une longue tresse dans les cheveux, et elle est maquillée avec sa propre ligne, en utilisant des tons de bronze, qui parviennent à mettre en évidence la couleur intense et encombrée de sa peau, et, On ne peut pas oublier le beau bracelet qu’il porte sur son bras gauche.

Il est à noter que cet ensemble fait ressortir au maximum la silhouette du mannequin, car on voit très bien à quel point sa silhouette incroyable attire l’attention totale des téléspectateurs, dans le célèbre réseau social.

Pour sa part, dans la seconde image, on peut apprécier la beauté de Kardashian West, dans une tenue un peu plus découverte, c’est un body blanc, on suppose que sa marque “SKIMS” et une paire de bas blancs, ainsi que une paire de bottes d’hiver en argent, qui se démarquent au maximum, donc de couleur blanche que l’on peut voir sur l’image.

L’avocate, pour sa part, a laissé un message sur son profil, dans lequel elle explique tout sur cette nouvelle collection, qui s’annonce comme un succès: