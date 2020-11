Dans les coulisses, Kylie Jenner célèbre ses 200 millions d’abonnés | INSTAGRAM

Prouvant qu’elle n’est pas seulement un joli visage, Kylie Jenner, étant l’une des jeunes femmes les plus riches de la planète grâce à son empire construit dans l’industrie du maquillage, est également l’une des célébrités les plus populaires et les plus recherchées parmi les plus réseaux sociaux reconnus.

Et c’est que, soit grâce à sa renommée pour avoir participé à l’émission de télé-réalité familiale, “L’incroyable famille Kardashian”, son lancement d’une collection de beaux rouges à lèvres, et plus tard toutes sortes de produits de beauté sous sa marque qui porte son propre nom, ses charmantes photos sur les réseaux sociaux et sa participation sans fin à celles-ci, a fait grandir la mondaine cela, est devenue la plus célèbre de toutes ses sœurs.

Kylie Jenner a sans aucun doute su parfaitement agir, et a pris les bonnes décisions, pour pouvoir arriver là où elle se situe aujourd’hui, on peut donc dire que Kylie est devenue la reine d’instagram, et elle l’a récemment démontré en dépassant les 200 millions de followers sur le célèbre réseau social, devenant ainsi le premier membre du clan Kardashian à atteindre ce nombre.

Il est à noter que ce chiffre l’a placée dans le top 10 des célébrités les plus suivies sur la plateforme susmentionnée, et dont la liste comprend de grandes personnalités telles que Cristiano Ronaldo avec 241 millions, Ariana Grande qui a récolté 205 millions et Dwayne Johnson “La rock “qui en compte actuellement 203 millions, entre autres grands du divertissement.

Bien que, vraiment, ses sœurs bien-aimées ne soient pas si derrière elle, car, pour sa part, Kim Kardashian, se vante d’avoir 191 millions de followers sur Instagram, tandis que Kendall Jenner revendique le montant non négligeable de 141 millions, elles sont toujours un grand nombre de personnes conscientes de ce que font ces petites femmes au quotidien.

De même, un peu plus bas se trouvent Khloé et Kourtney Kardashian, avec respectivement 122 millions et 103 millions, qui sont encore loin d’atteindre 200 millions sur Instagram, mais de la même manière, ils jouissent de la même notoriété et de la même renommée que leur jeune soeur.

De toute évidence, il suffit de regarder certaines des publications de Kylie pour savoir pourquoi elle a un si grand nombre de fans sur les réseaux sociaux, car elle gaspille fréquemment sa personnalité avec des photos assez audacieuses dans lesquelles elle se vante de ses attributs incroyables, provoquant un impact et de l’amour pour tout le monde. Je l’ai regardée.

Qu’elle pose dans des maillots de bain étroits, des tenues moulantes ou son tr @ nspar3ncias désormais emblématique, la mondaine est capable de

dessine des millions de soupirs de ses fans et génère le même nombre de réactions avec une seule image d’elle.

Et nous ne pouvons pas oublier la vidéo que Kylie vient de partager avec nous hier soir, où elle nous apprend tout ce qui a été impliqué dans la création de son look et de sa collection emblématiques de léopard, et nous vous dirons tout ci-dessous.

Dans les premières scènes, on peut voir la belle jeune femme arriver chez l’ophtalmologiste, accompagnée de son maquilleur “Alexis”, et bien qu’ils aient dû quitter le confort de leur foyer, on voit parfaitement comment les deux garçons se montrent aux caméras à l’aide de leur masques faciaux respectifs et se tenant à une distance considérable les uns des autres, respectant les mesures de sécurité et d’hygiène pour éviter tout type de contagion.

Au fur et à mesure que la vidéo intéressante progresse, nous voyons le mannequin portant une perruque avec laquelle elle nous a tout à fait rappelé sa mère, la femme d’affaires Kris Jenner, la ressemblance entre les deux est impressionnante, en plus, elle est montrée portant ce qui semble être une robe avec le motif préféré Cette saison, on peut souligner à partir de cette séance, l’eyeliner spectaculaire, lui donnant un aspect assez félin, un look qui va très bien.

Enfin, ils ont placé une autre perruque, extrêmement longue, après cela, elle nous montre quelques images où elle gaspille le s3nsual1dad le plus pur qui la caractérise, avec une tenue inédite sur son Instagram, et, les dernières secondes de sa vidéo, nous pouvons voir comment c’était que les images emblématiques de son body hologramme imprimé léopard ont été réalisées, il ne fait aucun doute que les images sont impressionnantes.