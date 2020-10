Le tabloïd de Rupert Murdoch, The New York Post, est de retour sur Twitter, après que Twitter a mis à jour sa politique sur les changements de politique. Cette histoire va être déroutante, mais pas aussi déroutante que les tentatives de modération de Twitter.

Pour récapituler: le 14 octobre, le New York Post a publié une histoire (contestée et peut-être faisant partie d’une campagne de désinformation, bien que ce ne soit absolument pas le point dont je suis ici pour vous parler) sur Hunter Biden, le fils du candidat à la présidentielle Joe Biden . Très peu de contenu de l’article Post est pertinent pour la discussion que nous allons avoir, sauf ceci: certains des éléments qu’il contient, prétend Twitter, semblent être le résultat d’un piratage.

Vous avez tout ça jusqu’à présent? Génial, il y a plus

Twitter a suspendu le compte du New York Post pour six tweets liés à l’histoire et bloqué les liens vers l’histoire en question, invoquant sa politique sur les matériaux piratés, ainsi qu’une politique sur les informations privées. Cela a provoqué, peut-être de manière prévisible, un tollé massif. Le 15 octobre, le responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter, Vijaya Gadde, a tweeté que la politique de Twitter sur les matériaux piratés changerait et que la société «ne supprimerait plus le contenu piraté à moins qu’il ne soit directement partagé par des pirates informatiques ou par ceux qui agissent de concert avec eux».

Le 16 octobre, Jack Dorsey a tweeté que le blocage de l’URL «était erroné», et un porte-parole de Twitter a déclaré au New York Times que les informations qui étaient auparavant des «informations privées» s’étaient tellement répandues qu’elles ne comptaient plus comme «privées». Par conséquent, l’article de Post ne violait plus la politique d’information privée.

Vous avez tout ça jusqu’à présent? Génial, il y a plus. Bien qu’il ait inspiré le changement de politique sur les documents piratés et ne violait plus la politique sur les informations privées, le New York Post est resté suspendu, en raison d’une politique différente. Voir, Twitter a une politique sur les changements de politique. Si vous étiez, disons, un tabloïd qui avait été suspendu en raison d’une ancienne politique, une nouvelle politique ne remplacerait pas votre suspension. Pas même si vous aviez inspiré la nouvelle politique.

Donc aujourd’hui, Twitter a mis à jour sa politique sur les changements de politique, et le New York Post prend un tour de victoire.

Ça n’avait pas à aller comme ça. Facebook, par exemple, a choisi de limiter la portée de l’article pendant que les vérificateurs de faits le parcouraient – mais la société ne l’a pas supprimé. Fondamentalement, Facebook a déclenché son «disjoncteur de viralité», qui a permis à The Post de publier sans lui donner un ascenseur injustifié, au cas où l’article serait de la désinformation. Cette décision était également controversée, mais elle était moins sévère.

Nous y voilà, une audience du Sénat et deux changements de politique plus tard

Les documents volés font incontestablement partie de la tradition journalistique. Cette tradition faisait particulièrement partie de l’élection présidentielle de 2016, lorsque les journalistes ont publié des articles contenant des courriels du Comité national démocrate qui avaient été obtenus par piratage. En conséquence, les plates-formes ont commencé à planifier ce qu’elles feraient en cas d’opération similaire de piratage et de fuite en 2020. Twitter a manifestement estimé que l’article du New York Post atteignait ce niveau.

Quoi qu’il en soit, le parti républicain a dénoncé tout cela et a obligé tout le monde à assister à une audition fatigante du Sénat le 28 octobre.

Nous voilà donc, une audience du Sénat et deux changements de politique plus tard. Dans la mesure où il est possible de tirer une morale de cette saga bizarre, il semble que ce soit ceci: la modération de Twitter n’a toujours pas de sens. Mais félicitations à eux pour la mise à jour de leur politique sur les changements de politique.