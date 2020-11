Tout comme ses producteurs l’avaient promis, The Mandalorian est revenu avec beaucoup plus à dire que la gentillesse imbattable de Baby Yoda, prenant la série dans une nouvelle dimension et ouvre les possibilités à toutes sortes de nouveaux fils narratifs lié à la mythologie de la saga.

Un aspect très intéressant du retour de la série a sans aucun doute été la manière dont elle a commencé à incorporer des éléments traditionnels de la franchise dès le premier épisode, dans ce qui semble être un voyage à travers tous les éléments qui ont rendu célèbre l’univers imaginé par George Lucas.

En fait, le premier épisode était centré sur complotez sur l’une des créatures les plus célèbres et mystérieuses de la saga: le dragon krayt. Mais qu’est-ce que cette bête géante et terrifiante et que savons-nous de lui jusqu’à présent? Nous vous proposons un voyage à travers l’histoire et le parcours de l’un des habitants les plus dangereux de Tatooine.

Retour à l’origine dans le mandalorien

Mettons un peu de contexte: dans la première de la saison de The Mandalorian, nous avons vu Mando chercher une ville appelée Mos Pelgo, où, selon les rumeurs, il pourrait trouver un autre mandalorien. Mais lorsque vous arrivez sur place, vous ne trouverez que Cobb Vanth (Timothy Olyphant) qui porte l’armure de Boba Fett, mais il ne vient pas du tout de Mandalore. Mais en plus du jeu des malentendus, Mos Pelgo fait face à une réelle menace: un prédateur. émergé des sables connus sous le nom de dragon krayt.

«Cette créature terrorise ces parties depuis bien avant la création de Mos Pelgos», explique Vanth, pour qui la situation est suffisamment désespérée pour proposer un marché à Mando: si le Mandalorien accepte de tuer le dragon krayt, il rendra l’armure. de Fett, alors le duo se lance dans une mission de chasse dans laquelle ils ont peu de chances de réussir.

Où avons-nous déjà vu le dragon krayt?

Le dragon krayt est apparu à plusieurs reprises dans l’histoire de Star Wars. En particulier, et peut-être le moment le plus mémorable, c’est lorsque son squelette apparaît dans Star Wars: Episode IV – Un nouvel espoir de 73 réalisé par George Lucas, lorsque C-3PO et R2-D2 arrivent pour la première fois sur Tatooine.

Ils sont également apparus ou ont été référencés dans des jeux comme Star Wars Battlefront et dans des livres comme From a Certain Point of View de John Jackson Miller, Nnedi Okorafor et Meg Cabot. Il avait aussi un apApparition spéciale dans plusieurs chapitres de Heir to the Jedi de Kevin Hearne.

La première représentation du dragon krayt hors écran était dans le jeu de stratégie Star Wars: Galactic Battlegrounds en 2001. Le Mandalorien le montre pour la première fois vivant, et aussi dans toute sa gloire violente, ce qui est un signe intéressant de savoir où. veut diriger la production comment il analysera la vaste faune qui chevauche le bord extérieur de la galaxie.

Une curieuse donnée? Le modèle du dragon krayt tel qu’il apparaît à l’écran dans Star Wars: Episode IV – Un nouvel espoir était un accessoire résiduel du film de Robert Stevenson Un de nos dinosaures manque (1975), resté à Tunis après le tournage. . La lourde structure en béton et en plastique est restée intacte pendant près de deux décennies avant d’être redécouverte par un archéologue en 1995.

