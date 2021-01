Dans un body noir, Kendall Jenner tire tout sur Exquisite! | Instagram

Le beau modèle et mondain Kendall Jenner une fois de plus, elle a provoqué des milliers de soupirs parmi ses adeptes avec l’une de ses photographies avec laquelle elle s’avère être l’une des plus belles femmes, car elle fait plus d’une bave.

Le mannequin a montré une photo qui n’a pas été publiée dans les pages du numéro de septembre du célèbre magazine de mode, et c’est définitivement s3nsual, mais c’est une couverture d’il y a plusieurs années, mais cela vaut la peine de s’en souvenir.

Il a été tourné par Mert Alas et Marcus Piggott, les génies derrière sa séance photo Vogue à l’époque.

Il est à noter que la raison pour laquelle la photo n’a pas été publiée reste un mystère, mais grâce à la sœur de Kylie Jenner, nous avons pu l’apprécier au moins sur ses réseaux sociaux.

Le mannequin a publié cette photographie qui a été écartée de la sélection de photos qui ont été publiées dans le magazine de mode et dont l’attraction principale est son derrière.

Bien que l’image ne soit pas parvenue sur les pages de Vogue, il semble que ce soit l’un des favoris du mannequin, qui n’a pas hésité à la partager sur Instagram avec le message:

Sans publier, par mertalas + macpiggot », écrit-il dans la publication.

Comme prévu et comme toutes ses photographies, cette publication a fait bonne impression et compte à ce jour près de 3 millions de likes et d’innombrables commentaires de ses followers.

Cliquez ici pour voir la photo de Kendall Jenner.

Je te suis parce que je t’aime beaucoup. Tu es belle et toutes tes photos éveillent en moi une envie que seul l’amour peut expliquer “,” Je t’aime “,” Iconique “,” Extrêmement belle “,” Epouse-moi s’il te plaît “, étaient quelques-uns des commentaires.

En revanche, depuis hier, les jeunes sœurs des Kardashian, Kylie et Kendall Jenner Ils sont une tendance dans les réseaux sociaux grâce au fait qu’ils ont partagé des photos panoramiques d’une propriété de luxe sur la plage, où ils séjournent pendant leurs vacances.

Et la raison pour laquelle ils ont été un sujet de conversation est qu’ils sont à Careyes, Jalisco, une région de l’État caractérisée par l’accueil de touristes qui paient très bien pour le luxe.

Kylie a également partagé pour ses admirateurs des photos suggestives où elle apparaît en maillot de bain et a publié des histoires sur Instagram du coucher de soleil et comment sa sœur Kendall se détend en admirant cet événement naturel.

Il est à noter que les deux sont avec un groupe d’amis avec lesquels ils se sont amusés, exécutant même des chorégraphies pour tiktok.

Le fabuleux hôtel où logent les sœurs Jenner s’appelle Ocean Castle, Sol de Oriente et propose un hébergement avec vue sur le jardin, une piscine extérieure à 360 degrés, un bar, un salon commun, un jardin et une plage privée.

C’est ainsi que les plus petits du clan Kardashian sont en vacances au Mexique, mais cette fois ils ont changé la tradition d’aller à Punta Mita, une destination favorite de Kim, Kourtney et Khloe Kardashian dans notre pays, pour un endroit plus exclusif, et beaucoup moins connu.

Careyes est tout sauf commun, car c’est une destination idyllique pour ceux qui recherchent la vie privée, comme les célébrités.

Et en fait, Kendall et Kylie se trouvent dans le manoir le plus emblématique de Careyes, la maison de Sol de Oriente, qui est l’une des plus impressionnantes de l’endroit car c’est pratiquement un château.

À Careyes, les maisons ont une couleur qui se démarque et celle-ci est totalement jaune, une piscine l’entoure complètement et elle offre la meilleure vue sur le Pacifique.

