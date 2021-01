Dans un maillot de bain impressionnant, Maribel Guardia s’exhibe et est sincère | INSTAGRAM

Si quelqu’un vous regarde, vous saurez sûrement à qui Maribel Guardia, animatrice et actrice costaricienne, a ressemblé ces derniers temps dans l’émission du matin TODAY, dans laquelle les élèves des téléspectateurs qui l’apprécient tant continuent de se réjouir.

C’est vrai, comment saurez-vous que la belle Maribel Guardia est considérée comme l’une des plus belles actrices matures de tous les temps sa beauté Presque intacte dans la soixantaine, elle a réalisé assez impressionnant et cela vous impressionnera sûrement plus avec la prochaine photo.

Cette fois, nous aborderons la dernière photo de votre Instagram officiel, dans laquelle elle apparaît vêtue d’un incroyable maillot de bain sur le rivage de la plage, très reconnaissante à la vie de rester en bonne santé car elle a récemment contracté le virus redouté mais a réussi à en sortir.

Sur la photo, nous pouvons le voir à l’aide d’un maillot de bain noir qui a laissé sa beauté à la vue de tous, réalisant que la photo rassemblera des dizaines de milliers de likes et de nombreux commentaires où ils chercheront à la flatter et à lui écrire un compliment créatif qui retiendra son attention.

Les fans de Maribel étaient plus qu’heureux de voir la photo mais beaucoup plus de lire sa description, car elle y écrit à quel point elle est heureuse d’être en bonne santé et d’avoir l’occasion de voyager au Costa Rica pour rendre visite à sa mère. Cependant, Maribel assure qu’elle ne l’embrassera pas et ne l’embrassera pas tant qu’elle ne sera pas vaccinée, car ayant déjà contracté le virus, elle craint pour la santé de sa mère et préfère prendre des précautions extrêmes.

C’est un excellent exemple de l’actrice et bien plus encore en cette saison des fêtes et une nouvelle année au cours de laquelle il pourrait être facile de sauter ce genre de règles qui ont été si importantes pour nous protéger.

Il est à noter que Maribel Guardia est l’une des actrices et chefs d’orchestre de divertissement qui a su ravir les latino-américains depuis un certain temps, apparaissant dès le début dans de nombreuses publicités car là où vous vous tournerez pour voir, c’était une photo d’elle.

Maribel Guardia a dominé les couvertures des magazines de divertissement à d’innombrables occasions et à ce jour, elle continue de le faire en travaillant très dur dans sa salle de sport pour être en mesure de préserver sa silhouette dans la meilleure forme, se motivant toujours avec des photos d’elle-même depuis qu’elle était jeune jusqu’au jour de aujourd’hui.

Il faut se rappeler qu’il y a quelques jours, il a été révélé que Maribel était infectée par quelque chose qu’elle avait étroitement gardé et que presque personne ne le savait car ce qui a surpris beaucoup de ses téléspectateurs et fidèles fans même si elle ne voulait pas les inquiéter en leur assurant qu’elle allait déjà beaucoup mieux.

Ces derniers mois, Maribel a été l’une des personnalités publiques qui s’est consacrée à motiver ses fans à travers des messages de motivation qu’elle partage chaque jour sur ses réseaux sociaux, accompagnés de ses photographies fantastiques où l’on peut apprécier sa splendide silhouette.

La volonté et le désir de rester en bonne santé de la belle costaricienne sont impressionnants, qui ne cessera sûrement pas de nous donner de quoi parler, nous vous recommandons donc de continuer à regarder Show News pour ne rien manquer d’elle.