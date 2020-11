Dans un maillot de bain une pièce noir, Galilea Montijo Spectacular! | .

La jolie animatrice de télévision, Galilea Montijo, Il a surpris ses milliers de followers sur son compte Instagram officiel où il a montré sa taille de guêpe dans un maillot de bain spectaculaire, en disant au revoir aux vêtements et en découvrant son corps.

Ce qui a le plus attiré l’attention, c’est qu’à 47 ans, Galilea Montijo a une crise cardiaque à la taille, car elle ressemble à une Barbie, en raison de sa taille.

Il ne fait aucun doute que Galilea Montijo vit son second souffle et bien que l’animatrice de télévision ait toujours été belle, dans cette pandémie, la célèbre est vraiment spectaculaire.

Profitant d’une journée dans la piscine et modelant plus belle que jamais, Galilea Montijo a volé les soupirs de ses plus de huit millions de followers sur son compte Instagram officiel en partageant quelques photos.

Sur la photo, nous pouvons voir le présentateur de télévision à la recherche spectaculaire, et depuis le début de la pandémie, Galilée Il s’est tourné vers les experts pour façonner sa silhouette et les résultats sont tout à fait visibles.

De plus, ses jambes travaillées et toniques, qui semblent les plus marquées, ont également attiré l’attention.

Puis dans une autre vidéo partagée par Galilée, on peut la voir vêtue d’un kimono de plage, avec la même légende que son maillot de bain noir.

Comme prévu, les deux photos partagées par le présentateur de “TODAY”, ont fait fureur sur les réseaux sociaux et ajoutent déjà plus de 218 likes, et bien sûr, les commentaires n’ont pas tardé à venir:

Quelle beauté et quelle jolie silhouette »,« Tu es une charmante femme galiléenne »,« Tu es belle »,« Je veux atteindre ces années et me voir comme ça »,« Tu ne peux pas traverser la vie comme ça » salle de bains!!!! Et les lunettes m’expliquent », ont été certains des commentaires.

Et c’est que Galilea Montijo en bikini noir rayonne non seulement de bonheur, mais aussi de beauté, de style et de sensualité lorsqu’elle pose sur Instagram dans une photo audacieuse.

Le pilote de 47 ans a prouvé que les maillots de bain complets sont aussi des s3xys et que peu importe l’âge pour avoir l’air incroyable.

D’un autre côté, il y a quelques mois, la collaboratrice du matin “Hoy” a révélé que sa permanence dans le programme n’était pas certaine, car des changements dans la production viendraient éventuellement qui la laisseraient de côté, et maintenant avec la mort de Magda, des choses ils pourraient changer pour l’année prochaine.

La mannequin de Guadalajara est devenue un emblème du programme, puisqu’une grande partie de sa carrière s’est déroulée le matin le plus regardé du Mexique.

Dans la vie de Galilea Montijo, tout n’est pas glamour, car derrière la caméra, la conductrice mène une vie commune proche de sa famille.De plus, elle ne perd jamais son style, puisqu’elle a été couronnée comme l’une des femmes les plus en vogue de notre pays. Pays.

Avec le temps et bien sûr l’expérience, Gali Elle a appris à combiner avec succès ses vêtements pour un look spectaculaire et il suffit de visiter son compte Instagram pour remarquer que la mode est toujours présente dans sa vie.

Il y a quelque temps, Galilea Montijo a partagé le secret pour maintenir sa silhouette tonique sans faire de gros efforts avec son alimentation, mais avec beaucoup de discipline.

L’exercice qu’il a fait avec ses routines est évident et ce qui est le plus frappant est l’apparence de son abdomen et il a détaillé dans ses histoires Instagram son secret pour rester en forme sans trop d’efforts nutritionnels.

Je n’ai pas de mauvais moment avec la nourriture, mais je recommande d’être avec des professionnels. Dans mon cas, c’est lui qui m’a aidé à me discipliner dans le sport et le médecin qui m’a appris quoi manger, les quantités et les horaires ».

