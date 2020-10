Dans un rare mouvement de licence, la série dramatique à succès de Netflix Narcos sera disponible en streaming gratuitement sur Pluto TV de ViacomCBS à partir du 20 octobre.

L’accord marque la première fois que Narcos sera largement disponible pour les téléspectateurs américains en streaming sans abonnement Netflix et gratuitement. (L’émission était auparavant autorisée à Univision par le biais d’un accord linéaire.) Les cinq saisons de l’émission (Narcos et Narcos: Mexique) seront disponibles en streaming dans le cadre de la programmation des chaînes Crime Drama et Narco Novelas de Pluto TV, ainsi que dans sa propre canal dédié pour ceux qui veulent marathon le spectacle. La première saison de l’émission sera diffusée les soirs de semaine à 22 h HE. Des épisodes de rattrapage seront disponibles le jour suivant à partir de 20 h HE. L’objectif est de lancer une nouvelle saison de la série chaque mois jusqu’en février 2021.

Alors que Narcos sera toujours disponible en streaming sur Netflix, le streamer ne pourra plus l’appeler une exclusivité – un point de fierté pour les dirigeants de l’entreprise. Alors que Netflix concède souvent des licences d’émissions à d’autres réseaux et entreprises, y compris ViacomCBS, propriétaire de Pluto TV, Netflix accorde très rarement des licences d’émissions à des concurrents. Netflix ne possède cependant pas Narcos; il appartient à Gaumont International Television, une situation qui a probablement ouvert la voie à l’accord.

Pluto TV est une «pierre angulaire» de l’activité de streaming de ViacomCBS, a répété le PDG Bob Bakish au cours de la dernière année et demie. Le service compte plus de 22 millions d’abonnés et ViacomCBS a projeté en février que ces chiffres passeraient à 30 millions. Cependant, avec la pandémie et les personnes à la recherche de moyens abordables de se divertir, les diffuseurs gratuits financés par la publicité comme Pluto TV sont susceptibles de récolter ces avantages. Désormais, Pluto TV peut également proposer gratuitement l’une des émissions les plus populaires de Netflix à ses abonnés.

Quant à Netflix, bien que l’accord soit incroyablement rare, ce n’est pas la première fois qu’une émission de marque Netflix apparaît ailleurs. Comedy Central a signé les droits linéaires exclusifs de BoJack Horseman, l’une des émissions originales de Netflix qui provenait de l’ancien PDG de Disney Michael Eisner.