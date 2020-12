Dans un petit haut coloré, Natti Natasha fait la promotion de son single | AP

La belle chanteuse dominicaine Natti Natasha a récemment sorti son nouveau single et son clip “Tellement que j’aime” où il porte une incroyable tenue colorée où il a montré un dembow très dans le style de l’exposant de “Versace”.

Les chanteurs urbains Natti Natasha et le maire Clásico ont créé vendredi dernier la chanson annoncée “Tant que j’aime”, réalisée par Rodrigo Films et tournée dans un quartier de la capitale.

Il est à noter que ce numéro avait été annoncé il y a deux ans et que c’était en 2019 que les photographies du tournage du vidéo, dans lequel Natti Natasha se promène dans le “c0la d’un moteur” avec l’interprète de “Quand j’étais petit”.

Cette année j’ai commencé du bon pied et j’ai l’intention de continuer ainsi à fournir de la bonne musique à mon peuple, en plus de ces chansons déjà sorties et de celles qui viennent comme un moment fort, je vais vous donner mon album, une vidéo dans la pègre, mais le monde marchera. Les grossistes viennent faire irruption dans les eaux internationales du Cibao et de la Capitale », a exprimé l’artiste.

Natalia Rodríguez, le prénom de la femme de Santiago et qui a eu 34 ans le 10 décembre dernier, a annoncé qu’il avait un cadeau, la réponse étant la chanson «Tellement que j’aime ça».

C’était donc en guise de promotion, la chanteuse dominicaine a partagé il y a quelques heures un morceau de l’incroyable vidéo sur son compte Instagram officiel.

On y voit Natti Natasha aussi belle que jamais en tenue, elle porte un petit haut tricoté coloré et est assise devant la caméra.

Oh mets-moi les menottes …… #tantoquemegusta @elmayorclasico dis-moi comment c’était? “, A écrit Natti dans la publication.

Comme prévu, cette publication a fait sensation parmi ses millions d’adeptes sur le célèbre réseau social et compte jusqu’à présent plus de 200 mille reproductions à peine deux heures après avoir été partagées et d’innombrables commentaires de leur suiveurs.

Precious beautiful Reyna “,” Beautiful “,” so beautiful “,” I love you “, sont quelques-uns des nombreux commentaires qu’elle a reçus.

Cliquez ici pour voir la population de Natti Natasha.

Il ne fait aucun doute que depuis plusieurs années Natti Natasha il est devenu l’un des emblèmes de la musique latine.

Cela est principalement dû au fait qu’elle est la propriétaire d’un talent incroyable et bien sûr d’une voix extrêmement captivante qui, jour après jour, attire de plus en plus d’admirateurs dans toutes les régions du monde.

De plus, sans aucun doute, ce 2020 a été une année complètement excellente pour l’interprète de “How bad it was for you” puisqu’à plusieurs reprises elle a lancé canhttps: //www.show.news/ciones qui a réussi à se positionner parmi les plus écoutées tout au long monde, étant ainsi l’un des artistes les plus représentatifs du genre urbain actuel.

Elle est tellement incroyable dans ce domaine que les chanteurs latins les plus importants du continent la recherchent pour collaborer avec eux.

Un exemple clair de ceci est le thème musical que Khea a lancé, appelé “Hier mon ex m’a appelé”, qui a la contribution de Natti Natasha et Prince Royce.

En revanche, cette grande notoriété qu’il a se reflète dans les réseaux sociaux, puisque à chaque fois qu’il fait une publication ses followers réagissent immédiatement avec des milliers de likes et des centaines de commentaires.

Et c’est que l’artiste non seulement le rompt au niveau musical, mais le fait également sur Instagram où des millions de personnes font la queue pour se laisser emporter par son contenu juteux.

Sachant ce qu’il est capable de générer, Natti Natasha Il a été encouragé à franchir ses propres limites avec chacune des photographies qu’il publie sur ses réseaux sociaux.

