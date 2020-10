Dans un petit maillot de bain Salma Hayek peut être vue sur le bord de mer INSTAGRAM

Des clowns chanceux de quelque part dans le monde, Salma Hayek de Veracruz était heureuse, publiant un petit GIF sur son profil officiel Instagram, où elle montre joyeusement sa silhouette dans un maillot de bain deux pièces séduisant, couleur saumon, qui a impressionné les adeptes les plus fervents de l’actrice.

Pourtant, une femme qui tombe totalement amoureuse de celui qui a le bonheur de la voir, c’est sans aucun doute Salma Hayek, puisque, depuis ses débuts dans le monde de septième art, a impressionné par ses traits si particuliers et forts, faisant ressortir sa beauté où qu’elle se trouve, en plus de sa silhouette attrayante et de sa personnalité incroyable.

Cela impacte les lieux qu’elle visite, en compagnie de son mari bien-aimé et de sa petite fille, car, on le sait bien, l’actrice est fascinée par les lieux paradisiaques, où il y a toujours une belle plage à visiter, comme elle l’a montré. à d’innombrables occasions sur le célèbre réseau social, où chaque fois qu’il en a l’occasion, il partage des photos et des vidéos personnelles où il apparaît en vain modelant de nombreuses tenues de plage, où le maillots de bain.

Et bien que, à plusieurs reprises, Hayek nous montre que sa couleur préférée pour ce vêtement est le noir, à cette occasion, il a été vu avec un maillot de bain deux pièces de couleur saumon, avec de petits détails dorés au niveau de la hanche. , où il n’est pas nécessaire de mentionner qu’elle a l’air splendide, montrant fièrement sa taille si accentuée et montrant placidement ses attributs de devant.

Réalisant une tenue parfaite avec sa tenue de plage, Salma a décidé de porter un kimono léger dans les tons lilas et rose, qui bouge au rythme des petites vagues de la baie qu’elle a eu la chance d’avoir son cadeau, dans le petit clip, vous pouvez aussi appréciez le magnifique paysage montagneux et nuageux derrière la belle femme, qui a fini par être un grand divertissement.

La publication, bien qu’elle date de plus d’un an, s’est positionnée comme l’un des favoris des adeptes de Salma, car elle a réussi à rassembler beaucoup plus d’un million et demi de reproductions, ainsi que des centaines de milliers de “j’aime” et beaucoup de commentaires, allant des célèbres émojis de cœur de toutes les couleurs, aux compliments les plus créatifs.

L’actrice mexicaine nous dit clairement que lorsqu’il s’agit de bikinis, il n’y a pas de limite d’âge pour les ajouter à notre style estival, car à cette occasion, comme dans toutes les précédentes, le Mexicain s’est vraiment penché vers un style simple mais très attractivité qui nous a aidés à définir les lignes directrices à suivre pour un look spectaculaire avec cette pièce même si nous avons plus de 50 ans.

On peut mentionner qu’en choisissant ce style de maillot de plage deux pièces, en esc0t3 triangulaire, vous stylisez vraiment votre silhouette, et en même temps rehaussez vos beaux attributs de devant, l’une des raisons pour lesquelles vos fans sont si heureux de visiter votre profil sur les réseaux sociaux.

De même, Hayek a opté pour une partie basse avec une simple ligne courbe en «V», qui est parfaite pour allonger les jambes et offrir un confort propice à la baignade toute la journée dans les eaux de la mer ou, en modelant sans cesse pour les photographies destinées aux réseaux, réussissant à la fois, à paraître élégantes, vaines et sophistiquées.

Il faut également noter que Salma a démontré avec cette vidéo, en plus de tout ce qui précède, que ce style de maillot de bain favorise vraiment toutes les morphologies, quel que soit l’âge du modèle, rendant ainsi toutes les femmes fans du célèbre , ils peuvent se sentir en sécurité en portant ces pièces.