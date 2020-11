Dans un top court noir, Natti Natasha allume les filets Beauté! | AP

La belle chanteuse Natti Natasha Elle s’est avérée être l’une des plus belles femmes avec chacune de ses publications où elle en révèle de plus en plus, laissant très peu à l’imagination de ses millions de followers.

Il ne fait aucun doute que la belle dominicaine a laissé tout le monde extrêmement captivé par une photo récente sur leurs réseaux sociaux.

Natti Natasha est clairement devenue l’une des célébrités les plus populaires aujourd’hui et c’est principalement parce qu’elle a une voix magnifique et unique.

De plus, il a récemment connu un grand succès avec la chanson “Que mal te fue”, qui compte à ce jour plus de 81 millions de vues sur la célèbre plateforme YouTube.

En revanche, sur les réseaux sociaux, l’interprète de “Mon lit” a une grande renommée, puisque chaque fois qu’elle fait une publication, elle devient virale en quelques minutes.

Tel est le cas de la dernière photo qu’il a partagée sur son compte Instagram officiel où il a paralysé les réseaux avec sa beauté, car il portait un petit haut comme un foulard en soie et un pantalon de sport où il laissait ses partisans en redemander, puisqu’il y faisait allusion comme s’il abaissait le haut de son pantalon.

Comme prévu, la photographie a fait une grande impression parmi ses adeptes et jusqu’à présent, la publication compte près d’un million de likes et d’innombrables commentaires de ses abonnés qui bave sûrement lorsqu’ils ont vu la photo.

Cliquez ici pour voir la photo de Natti Natasha.

Sans aucun doute, 2020 a été une année de travail pour Natti Natasha, Depuis qu’elle a participé à plusieurs collaborations des artistes les plus représentatifs de la musique urbaine, elle est également devenue l’une des plus belles femmes du genre urbain et peu à peu, elle a pris une position élevée au sein de l’industrie, devenant également l’une des artistes. la plupart ont suivi sur les réseaux sociaux.

Très souvent l’interprète de la chanson “Qui sait” est active sur toutes les plateformes numériques montrant son côté le plus féminin devant les caméras et permettant d’apprécier sa belle silhouette qui la caractérise également.

D’un autre côté, il y a quelques jours, il y avait une rumeur selon laquelle Natti C’était la troisième discorde dans la relation entre Anuel AA et Karol G, car on avait dit que leur belle relation, qui était également sur le point d’atteindre l’autel, avait malheureusement pris fin.

C’est ainsi que Natti a reçu toutes sortes d’insultes pour sa rencontre avec Anuel et dans l’une d’elles, elle a décidé de ne pas se taire et de sortir pour se défendre, car les choses devenaient incontrôlables.

Ce qui s’est passé, c’est qu’un utilisateur d’Instagram a commenté l’un des messages promotionnels pour “Diosa remix”, le problème était en effet.

Après la vidéo, cette salope est allée avec Anuel chez elle », et Natti, d’une manière brutale, a répondu« après non, c’était avant »suivi d’un emoji avec un baiser.

Ses paroles ne pouvaient être que pour ennuyer la personne qui l’avait offensée, cependant, elle n’a pas montré qu’elle l’avait fait avec ironie, encore moins clarifiée plus tard que c’était un mensonge.

Se pourrait-il qu’il y ait vraiment quelque chose entre eux? Eh bien, cela a commencé à être assez controversé, puisque Karol G et Anuel sont actuellement dans des villes différentes et que rien n’a été publié concernant leur relation, donc cela a été assez inquiétant à ses disciples qui sont avides de réponses à ce qui se passe entre eux.

