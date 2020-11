Dans une chemise de nuit Livia Brito pose dans le confort de son lit | Réforme

Ses photographies ont reçu des milliers de likes et Livia brito Il aime attirer l’attention de ses followers avec chacune de ses publications, où il remplit les utilisateurs du réseau social de soupirs, les laissant toujours en vouloir plus.

C’est à travers son compte Instagram officiel que l’actrice, Livia Brito, a ravi l’élève de tous ses followers avec des photographies d’une lingerie délicate.

Dans son compte Instagram officiel, il a partagé deux photographies il y a presque un an dans lesquelles il est apprécié avec un poupée en marron, sur un lit faisant diverses poses, jouant avec des plumes et des draps blancs.

De cette façon, la belle et renommée actrice de Televisa, Livia Brito, a provoqué un émoi et un tollé en s’exhibant de cette manière avec un mannequin formidable en chemise de nuit.

Avec le froid de décembre, il semble être au lit toute la journée, est-ce que la même chose vous arrive, #aLIVIAnados? », Écrit Livia dans la publication.

Bien qu’il s’agisse d’une publication quelque peu ancienne, elle continue de faire bonne impression auprès de ses abonnés et, jusqu’à présent, les photographies ont plus de 170000 likes et d’innombrables commentaires d’utilisateurs du célèbre réseau social.

Toujours aussi belle, continue toujours comme ça “,” Je jure que tu es belle “,” Les teintures d’érable et de cannelle sur ta peau adoucissent le regard de cet humble admirateur “,” J’ai cette photo de toi et il me vient à l’esprit de te dire, Vole-moi, vole mon monde naturel et emmenez-moi en transe “, étaient quelques-uns des nombreux commentaires.

Sans aucun doute Livia brito Elle est considérée comme l’une des actrices les plus belles et les plus talentueuses des feuilletons et a montré pourquoi elle pourrait facilement être l’une des actrices sortantes les plus coquettes et préférées de La Havane, à Cuba.

Comme vous vous en souvenez peut-être, pendant quelques années que sa carrière a décollé et malgré le fait qu’au début ce n’était pas du tout facile, la protagoniste de “Une fille italienne vient se marier” a réussi à se faire une grande réputation parmi les feuilletons et certains programmes de télévision.

Malgré le fait qu’elle ait eu plusieurs problèmes en raison de la confrontation avec un photographe, les fans de Livia Brito continuent de la soutenir, car ce genre d’erreurs pourrait être commise par n’importe qui et son talent, son charisme et sa beauté pèsent probablement beaucoup plus pour ses followers que autre tout problème dans lequel il peut être impliqué.

Cependant, la belle actrice a malgré tout décidé de se concentrer uniquement sur le positif et reste au courant de ses followers sur les réseaux sociaux, où elle partage très souvent des contenus et des photos d’elle-même et de sa vie quotidienne.

Il est important de mentionner que Livia brito Il n’en a à ce jour plus de cinq millions que sur son compte Instagram officiel, cependant, il faut se rappeler que tout le monde n’a pas cette application, donc ce nombre est sûrement beaucoup plus important.

Il est à noter qu’en dépit d’être une célébrité très réservée dans sa robe, elle ravit également les internautes avec sa belle silhouette et quelques photos d’elle portant de belles dentelles b @ by dolls et d’autres peuvent être trouvées sur son Instagram; montrant son côté coquin qu’il n’abuse généralement pas.

Livia Brito Pestana a fait ses débuts au Mexique en 2010 et s’est fait connaître avec son rôle de Fernanda Sandoval dans la telenovela mexicaine «Triunfo del amor», qui a remporté son premier prix d’actrice de jeunesse.

Cela lui a ouvert les portes pour assumer plus de rôles dans sa carrière d’actrice et elle est également connue pour jouer Yolanda Cadena dans “Le pilote”.

