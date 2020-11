Dans une élégante robe dorée, Shakira se souvient du lancement d’El Dorado | INSTAGRAM

La belle chanteuse colombienne Shakira est non seulement reconnue pour son grand talent et sa capacité à bouger ses hanches, mais elle a également été reconnue grâce à sa grande beauté et cette fois nous aborderons une photographie où elle a l’air spectaculaire.

C’était l’année 2017 lorsque Shakira se préparait à lancer son album El Dorado, l’un des plus ambitieux qu’il ait eu grâce aux collaborations qu’il a incluses, il ne pouvait donc pas manquer l’occasion et s’est procuré une belle robe dorée avec laquelle il cherche l’attention sur ses réseaux sociaux pour l’annoncer.

C’est une photographie dans laquelle il est dans sa loge s’exhibant devant la caméra, faisant un geste d’approbation levant le pouce et se préparant très excitée à recevoir ce que serait sa nouvelle version.

À cette époque, elle était chargée de nous montrer qu’elle a non seulement de très belles hanches mais que ses jambes sont également excellentes, car elle a tellement d’attributs et de dons avec lesquels elle a réussi à conquérir son désormais mari Gérard Piqué.

La robe est celle qui a ce qui semble être divers miroirs de couleur dorée pour correspondre au thème que vous avez alors presque sorti l’album, car il a fallu des heures pour être publié et être un excellent divertissement.

À ce moment, Shakira continue d’être l’une des plus grandes représentantes de la musique latine, ayant tant de succès et de récompenses qu’ils sont devenus innombrables, montrant qu’elle est aussi super talentueuse et belle.

Pour beaucoup, Shakira est et continuera d’être la meilleure pour danser sur scène ainsi que dans ses vidéoclips, qui sont toujours caractéristiques de sa danse du ventre, qui la caractérise depuis tant d’années.

El Dorado est le onzième album studio de l’auteur-compositeur-interprète colombien, sorti à l’international le 26 mai 2017 par Sony Music Latin. Avec des chansons principalement en espagnol et trois chansons en anglais, qui ont été un boom.

Inspiré de sa vie personnelle et de ses expériences, il contient principalement des chansons sur la relation de Shakira avec son petit ami, Gerard Piqué. Pour créer l’album, Shakira a embauché son collaborateur régulier Luis Fernando Ochoa, ainsi que les nouveaux producteurs Supa Dups, Rude Boyz et The Arcade.

Musicalement, c’est un mélange de pop latine et de reggaeton, avec des influences de bachata, vallenato et pop électronique. L’album comprend six collaborations musicales: deux avec la chanteuse colombienne Maluma («Blackmail» et «Trap»), et une avec Nicky Jam («Faithful Dog»), Magic! («Ce que nous avons dit»), Carlos Vives («La bicicleta»), Prince Royce («Deja vu») et Black M («Comme moi»), étant les trois derniers singles originaux des artistes respectifs avec lesquels il participe. .

Beaucoup estiment qu’El Dorado manque de créativité et qu’il s’est fortement appuyé sur les collaborations. Depuis ses débuts, il a été numéro un du classement des meilleurs albums latins aux États-Unis, atteignant le numéro un des meilleurs albums sur iTunes, ainsi que le numéro 15 du classement Billboard 200.

Avec cet album, il remporte le Grammy Award du meilleur album de pop latine, devenant le troisième Grammy Award remporté par Shakira, une grande de la musique latine qui continue d’accumuler des réalisations.