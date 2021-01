Dans une gabardine de cuir! Aislinn Derbez vole des cœurs | Instagram

La fille d’Eugenio Derbez, Aislinn derbez, a secoué la communauté masculine avec une séance photo pour un magazine masculin bien connu dans lequel il avait l’air complètement phénoménal et en a laissé plus d’un à bout de souffle.

Sans aucun doute Aislinn est l’une des actrices du moment qui traverse les meilleurs moments de sa carrière après un an où elle a dû dire au revoir à son mariage, ceci en restant active tant sur les réseaux sociaux que dans des campagnes comme modèle.

Et il semble qu’Aislinn Derbez, les changements se sentent plus que bien, car non seulement la maternité l’a rendue plus belle, mais aussi de nouveaux projets.

L’ex-femme de Mauricio Ochmann a fait sauter le célèbre réseau social Instagram avec une formidable photo dans laquelle elle pose sans pantalon et en trench en cuirLa vérité est qu’elle ne demande rien aux Kardashian.

De plus, Aislinn Derbez honore le talent de son père, Eugenio Derbez, même si bien sûr, après avoir regardé l’émission de téléréalité Lors d’un voyage avec les Derbez, il était clair que la bonne génétique inonde cette famille.

Et bien que, il y a quelque temps, son père ait réprimandé Aislinn Derbez, pour avoir enlevé ses vêtements à La Casa de las Flores, la jeune actrice a souligné que c’était de l’art pur.

Désormais, à 33 ans et après un petit bébé, Aislinn Derbez est plus belle que jamais et en fait, l’actrice a partagé pas à pas les changements soudains que son corps a subis après l’accouchement.

En outre, il a souligné à quel point il est difficile pour une mère de reprendre du poids et une pression sociale constante.

Cependant, elle a fait un travail extrêmement incroyable, basé sur une bonne nutrition et de l’exercice, sans oublier qu’elle prend bien soin de sa peau et de ses cheveux, elle a vraiment l’air divine.

A cette occasion nous vous parlerons d’une photo que ses followers ont adorée et qui a été partagée le 4 décembre 2019.

L’actrice a posé pour le célèbre magazine Esquire Latin America, destiné à un public masculin, qui a laissé plusieurs hommes la bouche ouverte.

La photo en question montre l’actrice mexicaine portant uniquement une veste en gabardine de cuir rouge, ainsi que des lunettes assorties de couleur similaire.

Le vêtement révèle délibérément ses épaules, et un peu plus de peau en dessous, auquel s’ajoute le look suggestif pour libérer l’imagination du public.

Plus tard, celui qui est né à Mexico a partagé une autre photo de la même production pour le magazine, déjà avec un peu plus de vêtements mais sans perdre la touche suggestive.

Il est à noter que celui qui joue Elena De La Mora dans la série “La casa de las flores” a récolté énormément le succès que sa participation à cette comédie lui a donné, tout en partageant son temps avec sa carrière au cinéma où l’année dernière faisait partie de Miss Bala, un épisode d’action et de drame qui dépassait 15 millions de dollars en brut.

Jusqu’à présent, les deux publications ont ajouté près d’un million de likes et d’innombrables commentaires de ses abonnés qui ont sûrement fondu avec eux, car il ressemblait à une beauté incomparable.

Maman belle “,” Belle femme “,” Woow “,” Beautiful Elegant Original … “,” Quel beau vêtement, veste je ne sais pas, mais cette belle “,” Belle de belle “,” Belle “,” Comme c’est belle, ce que le noir a dit est excitant …. “,” Quelle belle et belle femme “, étaient quelques-uns des commentaires.

