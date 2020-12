Dans une jolie robe rouge, Maribel Guardia enchante avec les couleurs de Noël | INSTAGRAM

La belle actrice et mannequin costaricienne, Maribel Guardia est et continuera d’être l’une des plus belles femmes de la télévision mexicaine et, surtout, l’une des plus matures du milieu artistique.

Comme nous le savons, il est également très apprécié des téléspectateurs et des internautes. réseaux sociaux Elle est très active et cette fois, elle a décidé de ravir nos élèves en portant une robe rouge qui la rendait fantastique dans cette couleur de Noël.

Maribel Guardia sait que nous sommes très proches des vacances, cependant, elle a décidé de donner un d’excellents conseils disant ce qui suit: “C’est vendredi et le corps le sait mais il vaut mieux rester à la maison. Bisous et bénédictions.”

Cela pourrait aussi vous intéresser: voici à quoi ressemblait Maribel Guardia en 1978 pour Miss Univers!

Avec ces mots, il cherche à faire empathie avec nous tous car nous savons que cette année n’a pas été la plus facile mais le moment n’est pas si loin où vous pourrez sortir et profiter de fêtes avec beaucoup de monde.

Il n’est pas étrange que Maribel Guardia veuille que ses fans soient heureux et choyés, en fait, elle a partagé de nombreuses photos, cherchant à atteindre cet objectif et elle l’a atteint, alors ils lui donnent toujours leurs goûts respectifs et des commentaires très créatifs, la flattant en disant de belles choses.

En fait, il y a quelques jours, elle a atteint 10 millions d’abonnés sur son Facebook grâce à son divertissement, alors elle célébrait en grand et partageait de nombreuses images, elle a également remercié ses fans d’être là et de l’avoir tellement soutenue.

La propriétaire de la jeunesse éternelle a également célébré que sur Instagram, elle atteignait presque 6 millions d’abonnés sur Instagram, ce qui montre qu’elle est l’une des célèbres favorites du public, du moins de ceux qui se trouvent sur le territoire mexicain et latino-américain, qui apprécient votre divertissement.

Félicitations d’amis célèbres tels que Laura Bozzo, Lourdes Munguía, Adriana Fonseca, Isabel Madow, Juan José Origel et Andrea Legarreta, parmi plusieurs autres personnages bien connus de la télévision mexicaine, sont arrivés.

La diva des feuilletons mexicains est devenue l’une des personnalités les plus suivies au sein des différents réseaux sociaux, plateformes sur lesquelles elle reste en contact permanent avec ses followers, car comme elle l’a elle-même mentionné à plusieurs reprises, son succès est dû au soutien et à l’affection de tous ceux qui la connaissent.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Maribel Guardia a déjà 61 ans et, néanmoins, elle a toujours l’air super jeune mais surtout attirante, étant la star légendaire qu’elle est devenue, défendant son titre de plus belle femme mature, s’efforçant d’y parvenir avec un régime et de l’exercice.

Maribel nous a dit que pour se maintenir telle qu’elle est aujourd’hui, elle a dû suivre un régime très strict et bien sûr une routine d’exercice sans fin, où sa salle de gym personnelle est la source d’inspiration, grâce au fait que ses murs sont plein d’images d’elle-même dans son parcours en tant que beau modèle qu’elle est.

Ses photos Instagram sont prises par un photographe professionnel, grâce au fait que l’on peut voir la place Maribel Guardia avec quelques éléments en arrière-plan qui sont des arbres et un jardin qui lui donne un aspect encore plus frais et naturel.

Si vous aimez Maribel, nous aurons sûrement beaucoup plus de ses photos et de meilleures avec des tenues en fonction des dates.